Imperial Age: weltweites Onlinekonzert mit “Live New World”

Am 26. Dezember versammelt die russische Symphonic-Metal-Supermacht Imperial Age ihre riesige weltweite Fangemeinde für eine kolossale Liveshow – mit Songs aus dem kommenden Album New World, Erinnerungen an die alten Hits und einem Vorgeschmack auf die New World Tour, die am 7. Januar 2022 in Paris startet.

Hier könnt ihr das Onlinekonzert sehen: https://live.imperial-age.com

• Alle Songs vom New World Album + alte Hits

• Kammerorchester & Chor

• Lichtshow auf der Bühne

• 7 Kameras + Kran

• Neue Bühnendekorationen (Backdrop, Side Drops, Pyramiden etc.)

• Neue Kostüme

• 100% Echtzeit Onlineübertragung (NICHT aufgezeichnet)

• Fragen & Antworten zwischen den Songs

• Eure Kommentare auf dem Bühnenbildschirm in Echtzeit

• Full HD Video Stream, 320 kbps Ton

• Kostenloser Teilnahme für alle (Spenden willkommen!)

Inspiriert durch den unerwarteten Erfolg von Live On Earth: The Online Lockdown Concert, das am 25. April 2020 zu den ersten Online-Metal-Shows seiner Art gehörte und der Band 38.000 Zuschauer aus allen Kontinenten, 11.500$ an Spenden und mehrere Angebote für einen Plattenvertrag einbrachte, machen Imperial Age dieses Mal alles noch größer: eine große Halle (5 mal größer als Live On Earth!), Kammerorchester & Chor, 7 Kameras, die in 4K-Auflösung filmen (maximale Streaming-Qualität ist Full HD, aber das 4K wird auf Blu Ray erscheinen), exzessive Bühnen-Lichtshow, neue Kostüme, Live-Fragen & Antworten zwischen den Songs – und natürlich alle Songs von New World!

Die Show ist nicht voraufgezeichnet, wie es viele Bands heutzutage tun. Live New World ist 100% online Real-Time Live in Echtzeit, während du es siehst, ohne Verzögerungen und/oder Bearbeitung, mit all seinen kleinen Fehlern (wenn sie eine Note verpassen, wirst du es hören), die es lebendig, roh und ungeschliffen machen – genau wie eine echte Live-Show.

Die Band geht sogar so weit, dass sie einen besonderen Monitorbildschirm an der Wand hinter der Bühne anbringen werden, auf dem eure Kommentare angezeigt werden – für einen maximalen Live-Effekt! Und natürlich wird es einen Moderator geben, der durch die Show führen wird und eine Q&A Session, bei der die Band zwischen den Songs auf Kommentare und Fragen antworten wird.

Ok… was denkst du, wie viel kostet das Ticket für diese riesige Performance?

Nun… es ist kostenlos!!!

Ja, genau wie beim letzten Mal, Eintritt ist frei, Spenden willkommen!

Die Zeiten sind hart und die Band möchte, dass jeder die Möglichkeit hat, die Show zu sehen, um seinen Anteil an der Energie zu bekommen. Imperial Age hoffen, die Stimmung so vieler Menschen wie möglich zu heben – rund um den gesamten Planeten Erde. Die Kosten für ein Konzert dieser Größenordnung sind jedoch enorm (Anmietung der Halle, Anheuern des Orchesters und des Chors, Proben mit ihnen, Anheuern des Filmteams, des Tons, des Lichts usw.) – und sie kommen aus den eigenen Taschen der Musiker. Wenn Sie also dazu in der Lage sind, können Sie gerne so viel spenden, wie Sie wollen!

Die Webseite der Show ist bereits live, und die Spenden sind offen: https://live.imperial-age.com

Wie bisher wird das Konzert nach Ende nicht als Streaming verfügbar sein. Wenn ihr es sehen wollt, müsst ihr live dabei sein. Genau wie bei einer echten Live-Show. Sie wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt (nach Erscheinen des Albums New World) auf Blu-Ray veröffentlicht.

Beginn nach Ortszeit:

26th December 2021

North & South America

• 11:00 – United States, Canada (West Coast)

• 12:00 – Mexico

• 13:00 – United States, Canada (Central)

• 14:00 – United States, Canada (East Coast)

• 15:00 – Brazil (Rio de Janeiro), Argentina

Europe & Middle East

• 6 pm – UK, Ireland, Portugal

• 19:00 – Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, Kosovo, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain (except Canary Islands), Sweden, Switzerland.

• 20:00 – Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, Greece, Israel, Latvia, Lithuania, Moldova, Romania, Ukraine

• 21:00 – Belarus, Russia (Moscow), Turkey

27th December 2021

Asia & Oceania

• 02:00 – China (Beijing)

• 03:00 – Japan, Korea

• 04:00 – Russia (Vladivostok)

• 5 am – Australia (Canberra)

• 7 am – New Zealand

