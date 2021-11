Kärbholz: veröffentlichen ihre neue Single „Weihnachtssong“

Die Vollgas Rock ’n‘ Roller von Kärbholz haben ihre neue Digital Single Weihnachtssong veröffentlicht, welche auch hier angehört werden kann:

Anlässlich der immer näher rückenden Weihnachtstage überbringen uns die Jungs aus Ruppichteroth ihre ganz persönlichen Ansichten zum „Fest der Liebe“

„Wir geben zu, Weihnachten mit seinen süßen Verführungen, romantischen Versprechungen und seinen bunten Lichtern ist wohl eine der schönsten Zeiten im Jahr. Ungehemmtes Schlemmen feiner Kostbarkeiten, günstig und randvoll gefüllt mit Nächstenliebe, das alljährige Wiedersehen der Liebsten an diesem frivolen Tag der offenen Tür, an dem, Gott sei Dank, stets der Notausgang geöffnet bleibt und mit feinem Duft nach Nüssen und Likör auf sich aufmerksam macht und Dir ins Ohr flüstert: Schluck sie runter, Deine Gewissensbisse gegenüber den weniger Privilegierten und Armseligen. Füll das große Glas und sauf es aus, und sauf es aus aufs Neue, auf dass nichts übrig bleibe als Liebe, Gleichgültigkeit und Vergessen. Wir haben es uns verdient.“

Weihnachtssong ist ebenfalls auf dem am Freitag erschienenen Sampler R#XMS (Metalville / Rough Trade) erhältlich.

Die 13 Tracks umfassende Zusammenstellung bietet neben seltenen und teilweise nicht mehr erhältlichen Songs auch drei brandneue, bisher unveröffentlichte, Stücke.

R#XMS Tracklist:

The Headlines – X-Mas Day

The O’Reillys and the Paddyhats – Joy Of Life

The 69 Eyes – Christmas In New York City

Kärbholz – Weihnachtssong (new song)

Doro feat. Tom Angelripper – Merry Metal X-Mas

Doppelbock – Abendfrieden (new song)

Sonata Arctica – Christmas Spirits

Hangman’s Chair – December

Majestica – A Christmas Carol

Lee Aaron – More Fun On The Naughty List (new song)

Lionheart – Mary Did You Know

Foghat – Winter Wonderland

Mambo Kurt – Last Christmas

