Pattern-Seeking Animals: veröffentlichen Video zur neuen Single „Rock Paper Scissors“

Pattern-Seeking Animals, die in Kalifornien ansässige Band mit Ted Leonard (Leadgesang & Gitarren), Jimmy Keegan (Schlagzeug & Gesang), Dave Meros (Bass) und John Boegehold (Keyboards), haben ihr drittes Studioalbum mit dem Titel Only Passing Through für den 1. April 2022 über InsideOutMusic angekündigt. Das Album ist der Nachfolger des von der Kritik hochgelobten Albums Prehensile Tales aus dem Jahr 2020.

Die Band freut sich, ihre neue Single Rock Paper Scissors zu veröffentlichen. Das Video dazu könnt ihr euch hier ansehen:

John Boegehold kommentiert dies wie folgt:

„Dies ist ein fröhliches kleines Lied über Kinder und die Spiele, die sie einst in einem dystopischen, alternativen Universum spielten.“

Only Passing Throug – Tracklist:

1. Everdark Mountain (2:50)

2. I Can’t Stay Here Any More (6:05)

3. Time Has A Way (13:15)

4. Rock Paper Scissors (5:01)

5. Much Ado (4:49)

6. Only Passing Through (4:19)

7. Said The Stranger (7:08)

8. Here With You With Me (8:07)

Bonustracks:

9. I’m Not Alright (4:18)

10. Just Another Day At The Beach (3:33)

Only Passing Through kann in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

– Ltd. CD Ausgabe „SleevePac“

– CD Jewelcase (Kanada, Mexiko, USA)

– Gatefold schwarze 180g LP+CD (Ätzung auf Seite D)

– Digitales Album

Hier könnt ihr das Album vorbestellen: https://patternseekinganimals.lnk.to/OnlyPassingThrough

Mit acht Songs (und zwei Bonustracks), die ebenso abwechslungsreich wie exzellent sind, ist Only Passing Through ein Werk, das in jeder Hinsicht überzeugt. Vom Opener Everdark Mountain über das gewichtige Much Ado bis hin zum 13-minütigen Epos Time Has A Way bietet das Album etwas, das Fans in allen Bereichen erfreut. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Spaghetti-Western-Kino in der Welt des 2022 Prog klingen würde, hören Sie sich Said The Stranger an. Wer es etwas jazziger mag, sollte sich Here With You With Me anhören.

Boegehold ist zu Recht stolz auf das Album: „Only Passing Through macht dort weiter, wo Prehensile Tales aufgehört hat, nimmt aber im weiteren Verlauf mehrere stilistische Umwege. Es hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht, dieses Album zu machen, und wir freuen uns alle darauf, dass es endlich zu hören ist.“

Pattern-Seeking Animals – Line-Up:

John Boegehold (Keyboards, Programmierung und Produktion)

Ted Leonard (Leadgesang & Gitarre)

Dave Meros (Bass und Gesang)

Jimmy Keegan (Schlagzeug & Gesang)

