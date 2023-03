Night Demon – Outsider

Fazit

René W.:

Ohne Probleme erschaffen Night Demon das nächste starke Album und klopfen weiter vehement bei den Old School Helden unserer Kindheit an. Nummern wie der Titeltrack Outsider oder Escape From Beyond leben von starken Riffs, mächtigen Refrains und dem erfrischenden 80er Heavy Metal Feeling. Wer behauptet, aus dem Underground kann man nicht mehr emporsteigen, der irrt gewaltig. Das beste Beispiel dafür sind diese drei Amerikaner, die voller Leidenschaft ihre Musik zelebrieren und damit zu Recht viele offene Ohren treffen.



Anspieltipps: Outsider und Escape From Beyond



Andreas B.:

Kollege und Big Boss Wolters hat ja schon fast alles gesagt; ich habe nun die Ehre, noch meinen persönlichen Senf dazuzugeben. Outsider ist für mich einer der größten (positiven) Überraschungen der letzten Jahre geworden. Schon die gleichnamige Vorabsingle - eine energiegeladene Mischung aus NWOBHM und Dicke-Eier-Rock'n'Roll - war ein Volltreffer, für mich einer der besten ND-Songs überhaupt. Absolut unerwartete, getragene Überhits wie Beyond The Grave oder A Wake (was für eine Powerballade!) wechseln sich mit treibenden Rockern à la Rebirth oder Obsidian ab, die mich stellenweise an die High Spirits oder auch härtere Backyard Babies erinnern. Die verhältnismäßig kurze Spielzeit sorgt für eine 100 % Killer - 0 % Filler-Situation und ich prognostiziere jetzt schon, dass wir hier einen Anwärter auf das Album des Jahres haben.



Anspieltipps: Beyond The Grave, A Wake und Outsider