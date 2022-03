Night Demon – Year Of The Demon

Artist: Night Demon

Herkunft: Ventura, USA

Album: Year Of The Demon

Spiellänge: 38:56 Minuten

Genre: Heavy Metal

Release: 25.03.2022

Label: Century Media

Link: https://www.facebook.com/nightdemonband/

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Jarvis Leatherby

Gitarre – Armand John Anthony

Schlagzeug – Dusty Squires



Tracklist:

Empires Fall Kill The Pain Are You Out There Vysteria In Trance (Scorpions Cover, live feat. Uli Jon Roth) Fast Bikes (LeGriffe Cover) 100 MPH [Cirith Ungol Cover, feat. Tim Baker (Cirith Ungol)] The Sun Goes Down (Thin Lizzy Cover) Wasted Years (Iron Maiden Cover, live) Top Of The Bill (Scorpions Cover, live feat. Uli Jon Roth)

Das südkalifornische Heavy Metal Trio Night Demon veröffentlicht dieser Tage sein spezielles Compilation-Album Year Of The Demon. Die Produktion geht über Century Media Records weltweit an den Start und kommt auf zehn einzelne Tracks. Neben eigenen Werken lebt die Scheibe von coolen Covern, die etwas mehr als die Hälfte ausmachen. In knapp unter 40 Minuten klappen sie das Visier herunter und treten in ihrer typischen Manier das Gaspedal bis ins Blech herunter. Das mystische Artwork lässt weiter blicken, bevor wir jetzt jedoch weiter um den heißen Brei herumtanzen, greifen wir direkt mit dem ersten Track an.

Der Opener Empires Fall mimt den Kicker, um die Amerikaner auf die Siegesstraße zu bringen. Jarvis Leatherby stürmt mit dem Bass am Hals an das Mikrofon. Der trockene, gar wüste Heavy Metal Sound der frühen Genrestunde bringt Night Demon in Ektase. Dusty Squires drischt seine Kollegen förmlich durch die Tracks. An Position fünf wartet bereits das erste Cover mit In Trance von den Scorpions mit Uli Jon Roth. Nach den eigenen Kompositionen Kill The Pain, Are You Out There und Vysteria gefundenes Fressen für die Horchlappen. In Trance hat zudem als Liveversion den Weg in die Compilation gefunden! Angefixt geht es im Programm mit Fast Bikes, dem LeGriffe Cover weiter. Es folgt 100 MPH, das Cirith Ungol Cover, bei dem Tim Baker direkt mit Hand anlegt. Auch wenn das Material nicht von Night Demon erschaffen wurde, machen die Cover ordentlich Spaß. Beim Konsumieren von Year Of The Demon braucht man seinen Kopf nicht anstrengen, kann Stücke wie The Sun Goes Down einfach aufnehmen und man wird ganz entspannt durch den Tag getragen. Ein Höhepunkt ist die Liveversion von Wasted Years. Das intensive Iron Maiden Cover, gepusht von den Anhängern, kann man ohne Probleme im Replay-Modus laufen lassen. Jarvis Leatherby macht einen sehr taffen Eindruck, kann den Maiden Fan kitzeln und der Version seiner Band noch das i-Tüpfelchen aufsetzen. Alleine dieser Track macht unglaublich traurig, schließlich hätte man ihn im April auf der Deutschlandtour eventuell auch erleben können. Aufgeschoben ist hoffentlich nicht aufgehoben. Die Midnight und Night Demon Tour gehört zum Pflichtprogramm, egal wann sie starten kann. So lange bleibt nur Wasted Years, oder am besten die Year Of The Demon krachen zu lassen. Last But Not Least geht es wieder nach Hannover zu den Scorpions. Die dritte Liveversion Top Of The Bill schließt mit Uli Jon Roth das nächste Kapitel der Jungs, die damit weitere kleine Schritte in der Karriereleiter hinaufklettern werden.