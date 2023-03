Neànder: veröffentlichen völlig überraschend und ohne vorherige Ankündigung ihre neue EP „Odèm / Yola Des Goz“

Die zwei Songs erscheinen drei Wochen vor der am 13. April startenden Eremit Tour. Diese wurde pandemiebedingt um ganze zwei Jahre verschoben: „Wir können es kaum erwarten, endlich auf Tour zu gehen und unsere Alben sowie die neuen Songs live zu spielen“, sagt die Band. „Odèm und Yola Des Goz sind beides Uptempo Nummern und zeigen unsere Punk und Hardcore Einflüsse auf, klingen aber trotzdem wie typische Neànder Songs. Man könnte fast Skate Doom dazu sagen. Die ganze Energie, die sich über die Zeit aufgestaut hat, ist hier zu hören“, führen sie fort. Tickets für die Eremit Tour gibt es noch unter: https://linktr.ee/neanderdoom

Produziert und gemischt wurden die neuen Songs im Hidden Planet Studio in Zusammenarbeit mit Produzent Jan Oberg (Earth Ship, Grin), für das Mastering zeigt sich Magnus Lindberg (Cult Of Luna) verantwortlich. Odèm / Yola Des Goz erscheint als auf 200 Stück limitierte 7-inch in vier verschiedenen Farben via Through Love Records. HIER kann das Vinyl vorbestellt werden!

Tracklist:

1. Odèm

2. Yola Des Goz

Außerdem bringt die 4-köpfige Band in Kooperation mit dem Underground-Label Wir Sind Die Toten ein exklusives T-Shirt im Design des Singlecovers heraus. Das ebenso streng limitierte Shirt wird ausschließlich auf der Tour und im Shop von WSDT erhältlich sein. Das Cover Design stammt von der Kölner Künstlerin Skullcult: https://www.instagram.com/skullcult/?hl=de

Neànder sind eine instrumentale Rockband, die sich aus Genres wie Doom, Post-Rock, Punk und Black Metal inspirieren lässt. Die Band wurde 2017 von Jan Korbach, Sebastian Grimberg, Michael Zolkiewicz und Patrick Zahn in Berlin gegründet. Diese waren bis dahin unter anderem in den Bands Ånd, Patsy O’Hara, Earth Ship und der Live-Band des Rappers Casper aktiv.

Neànder Eremit Tour 2023

13.04.23 – Dresden, Chemiefabrik

14.04.23 – Berlin, Cassiopeia

15.04.23 – Leipzig, Naumanns

17.04.23 – Siegen, Vortex Surfer Club

18.04.23 – Trier, Lucky`s Luke

19.04.23 – Karlsruhe, KoHi

20.04.23 – Mannheim, Forum

21.04.23 – Erlangen, E-Werk

22.04.23 – Ulm, Kradhalle

24.04.23 – München, Feierwerk / Kranhalle

25.04.23 – Frankfurt a.M., Nachtleben

26.04.23 – Tübingen, Münzgasse

27.04.23 – Köln, MTC

28.04.23 – Bochum, Die Trompete

29.04.23 – Hamburg, Hafenklang

Neànder online:

www.instagram.com/neanderdoom

www.facebook.com/neanderhorde