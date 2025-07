Neànder: kündigen „Krater Fest“ für Dezember 2025 in Hamburg und Berlin an

Genau ein Jahr nach der Veröffentlichung des neuesten Albums III von Neànder, das sowohl von Fans als auch von Kritikern gefeiert wurde, kündigen die Instrumentalrocker ihr eigenes Mini-Festival an. Das Krater Fest findet am 5. Dezember im Hafenklang in Hamburg und am 6. Dezember in der Neuen Zukunft in Berlin statt. Neben Neànder werden auch Praise The Plague und All The Ghosts an beiden Abenden auftreten.

Die Band äußert sich zum Krater Fest: „The idea is to organize an annual home game in different cities, where on the one hand Neànder play a special show, on the other hand selected friends, musical guests and inspiring acts are invited and play in clubs we love.“

Der Vorverkauf für die Tickets ist jetzt an allen Verkaufsstellen geöffnet. Günstige Tickets im Bundle-Angebot sind im eigenen Store der Band erhältlich unter: https://neander.merchcowboy.com/

Praise The Plague haben ihr neuestes Album Suffocating In The Current Of Time im Jahr 2024 über Lifeforce Records veröffentlicht. Nach zahlreichen Auftritten mit Bands wie Wolves In The Throne Room und Gaerea kehrt die Berliner Band im Dezember nach einer langen Live-Pause nach Hamburg und Berlin zurück, um Teil des ersten Krater Fest zu sein. Sie bieten atmosphärischen Black Metal für Fans von Les Hommes Tomber, Der Weg Einer Freiheit oder The Great Old Ones.

All The Ghosts haben gerade ihr Debütalbum mit dem australischen Produzenten Damian Press aufgenommen und werden beim Krater Fest zum ersten Mal in der aktuellen Bandkonstellation auftreten. Wer The Cult, frühe Radiohead, Placebo oder Jesus & Mary Chain mag, wird hier auf seine Kosten kommen.

Neànder online:

https://www.facebook.com/neanderhorde

https://www.instagram.com/neanderdoom/