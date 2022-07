ZappenDuster Open Air 2022 am 06.08.2022 in der Sputnikhalle in Münster (Vorbericht)

Eventname: ZappenDuster Open Air 2022

Bands: Uada, Saor, Panzerfaust, Verwoed, Firtan, Laster, Hexer

Ort: Sputnikhalle, Münster

Datum: 06.08.2022

Kosten: VVK 35,- €

Tickets unter: https://blacksilencepro.wixsite.com/home

Genres: Black Metal, Doom Metal, Extreme Metal, Folk Metal, Avantgarde

Veranstalter: Black Silence Productions https://blacksilencepro.wixsite.com/home

Auf 600 Karten limitiert startet erstmalig das ZappenDuster Open Air. Im Innenhof der legendären Sputnikhalle im beschaulichen Münster wird am ersten Augustwochenende zu harten Riffs und düsteren Klängen von Black Silence Productions geladen. Am 06.08.2022 werden gleich sieben Bands die Erstauflage auf der Bühne vertreten. Nachdem etwas unplanmäßig während der Pandemie das Konzept im Innenhof der Sputnikhalle ausprobiert wurde, setzen die Macher nun bewusst auf den Charme, der bei den Besuchern sehr gut angekommen ist. Aus der Not geboren und in was Gutes umgesetzt, bringt man nun Extreme Metal Geballer gepaart mit unchristlichem Black Metal Geschredder und harmonischen Folk Einlagen auf die sonst so beschaulichen Bretter. Neben nationalen Bands werden ebenso Underground-Perlen aus dem Ausland die Veranstaltung auf ein ganz besonderes Level heben. Mitten im völlig überfüllten Festivalkalender wird es nun also auch noch ZappenDuster. Ob das Wacken dadurch ins Wanken geraten wird, bleibt fraglich. Als Warm Up zum Party.San Open Air ein Wochenende später taugt die Konstellation allemal! Mit humanen 35 Euro kauft man nicht die Katze im Sack, sondern den Teufel im Detail.

Aus den USA kommen über den Großen Teich Uada. Vor acht Jahren gegründet, mauserten sich die vier Musiker um Sänger und Gitarrist Jake Superchi in Windeseile zur geliebten Underground-Perle, die mit spätestens Djinn alle Skeptiker zum Schweigen brachten und nun die Songs des Silberlings zusammen mit dem Material der ersten beiden Werke in eure Köpfe hämmern wollen. Soar, oder besser gesagt der Mastermind und Solokünstler Andy Marshall aus Glasgow, braucht sich dahinter gar nicht verstecken. Sein Post-Black-Metal, gespickt mit Folk Metal, blickt bereits auf eine große Fanbase, die heiß auf das Material vom neuen Langeisen Origins ist. Mit im schwarzen Boot segeln Panzerfaust, Verwoed, Firtan, Laster und Hexer. Zeit zum Verschnaufen wird es definitiv nicht geben, dafür bringen alle Truppen zu viel Hass mit nach Münster, um diesen lautstark in die Sommernacht zu brüllen. Ihr habt Anfang August noch nichts vor und braucht dringend ein Ventil, um euren Emotionen freien Lauf zu lassen? Dann ab nach Münster – wir versprechen euch, es wird ZappenDuster.