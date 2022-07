Burning Q Festival 2022 am 29.07.2022 und 30.07.2022 in Osterholz-Scharmbeck (Vorbericht)

Festivalname: Burning Q Festival 2022

Bands: Angelus Apatrida, Apallic, Cryptosis, Dead Lord, Endseeker, Eradicator, Evil Invaders, Excrementory Grindfuckers, Existance, Fabulous Desaster, For Victory, Fragments Of Unbecoming, God Dethroned, Gran Duca, Maelfoy, Motorowl, Rising Insane, Space Chaser, Stare Down, Verheerer, Victorius, Wayward Dawn

Ort: Heimelberg 16 / Festivalgelände – 27721 Osterholz-Scharmbeck

Datum: 26.07.2022 – 27.07.2022

Kosten: 2-Tages-Ticket 45,00 € + VVK-Gebühren

Genre: Metal, Heavy Metal, Death Metal, Extreme Metal

Veranstalter: Burning Q Project e.V.

Link: https://www.burningq.de/

Das Burning Q Festival steigt endlich dieses Jahr wieder in Osterholz-Scharmbeck und zwar vom 29.07.2022 – 30.07.2022. Die zehnte Auflage, die leider aufgrund der Pandemie zweimal verschoben werden musste, findet am Sportplatz des SV Arminia Freissenbüttel statt. Neben den einzelnen Auftritten punktet die familiäre Veranstaltung mit diversen kleinen Höhepunkten. Es erwarten euch zwei Tage Camping & Festival im Nordwesten zwischen Bremen und Bremerhaven. Ein Zwei-Tages-Ticket kostet gerade mal 45,00 Euro und auch Tagestickets können vor Ort, solange das Kontingent reicht, erworben werden. Das Parken ist kostenlos und bietet genug Möglichkeiten in ca. 200 Meter Entfernung zum Einlass.

Kommen wir auf die Bands. Neben nationalen Gruppen werden auch internationale Acts erwartet, die schon einen höheren Status in der Szene haben. So werden die Niederländer God Dethroned endlich ihren Auftritt auf die norddeutschen Bretter legen können. Die Band von Mastermind Henri Sattler ist unglaublich intensiv und stampft stets ein gewaltiges Death Metal Brett aus dem Boden. Hard Rock mit klassischen Rockelementen servieren die Schweden Dead Lord, die als Underground-Tipp schon seit 2012 ihr Unwesen treiben. Ihr letztes Album Surrender ist eine Macht und möchte endlich live zelebriert werden. Die Spanier Angelus Apatrida drehen mit ihrem Thrash Metal tiefe Kreise in den Sand. Die vier Jungs aus Albacete haben nicht ohne Grund bereits fünf Alben bei Century Media Records veröffentlicht. Ebenfalls in der ersten Reihe sind Evil Invaders, die für blitzschnellen Thrash stehen und aus Belgien anreisen werden. Neben den genannten Bands blickt das Line-Up auf 22 Truppen aus allen Genres, die zum Headbangen taugen. Alle Informationen findet ihr weiter oben und auf der Seite des Veranstalters.