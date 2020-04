Enforcer: kündigen Europa-Tour im Mai 2021 mit Skull Fist & Ambush an

Die Kings Of The Underground Tour wird nächstes Jahr im Mai in Europa starten. Enforcer, Skull Fist und Ambush haben sich zusammengetan und Shows in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Belgien, Polen, Österreich und Spanien bestätigt.

Olof, Sänger und Gitarrist von Enforcer sagt:

”Wir sind sehr glücklich, diese Tour ankündigen zu können, auf die wir jetzt auch schon eine Weile hingearbeitet haben. Enforcer, Skull Fist und Ambush, drei der großartigsten Bands einer neuen Generation von Heavy Metal kommen zu euch! Wir von Enforcer werden Hits aus unserem gesamten Backkatalog in die Setlist packen, wie ein Best-Of aus Neuem und Altem zur Feier von 15 Jahren Enforcer!”

Und Zach Slaughter von Skull Fist fügt hinzu:

„When the party is over and all the bragging rights are gone, some of us are left standing, some of us are not. At this point it’s all for spiritual glory haha We’ll see you in May Europe with some of the guys that are still left standing!„

Enfo rcer, Skull Fist und Ambush

Kings of the Underground Tour 2021

Tickets available here: https://bit.ly/39x8xCL