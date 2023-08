Hütte Rockt Festival 16: vom 10. – 12.08.2023 Georgsmarienhütte (bei Osnabrück)

Der Sommer ist da, dass ehrenamtlich organisierte Hütte Rockt Festival 16 rückt näher. Die bereits im letzten Jahr sehr gut angenommene Kleinkunstbühne wurde weiterentwickelt, und wird, gefördert vom Musikland Niedersachsen, als Wohnzimmer im neuen Glanz erstrahlten. Mit der Veröffentlichung des Wohnzimmer-Line Ups sind nun auch die letzten Acts im Sack …

Mit dabei sind wieder interessante Newcomer und alternative Acts: acousDICK, Alltag, Jolle, Lisa Strat, Lynger, Naty and the angry acoustic, Prächtig, Saxpack, Stielow, Womuka sowie die Yogatherapeutin Marieke Börger, die euch mit kostenlosen Yoga-Einheiten erfrischt in den Tag starten lässt.

Die Indie-Rocker Leoniden aus Kiel feierten jüngst ihre Nominierung als „Beste Band“ für die 1Live-Krone. Ihre Songs vermitteln pure Lebensfreude und motivieren zum Tanzen – man darf sich also auf ein bebendes Publikum vor der großen Hauptbühne freuen!

Zebrahead aus Orange County bringen wahren Oldschool-California-Skate-Punk à la NOFX, Pennywise, No Use For A Name, Lagwagon und Blink-182 direkt in die 32.000-Einwohner-Stadt. Melodiös-kraftvoller Pop-Punk mit aggressiven Rap-Einlagen lädt zum Pogo ein! Hier bleibt keiner stehen!

Die Deutschpunker schlechthin! Slime sind seit 1979 eine Institution des Polit-Punks und spielen je eh und je vor ausverkauften Häusern.

Mit markanter Frauenstimme direkt aus Schweden präsentieren The Baboon Show eine explosive Mischung aus 77er Punk, Garage und Powerpop. Bekannt für ihren harten, puristischen Sound und ein echter Tipp in der Rock- und Punk-Szene.

From Fall to Spring – Die Saarländer sind als Zweitplatzierte der TikTok-Abstimmung zum Deutschen ESC–Vorentscheid nicht nur der Strahlkraft ihres melodischen Nu Metals wegen in aller Munde. Und so werden sie auch das Hütte Rockt brachialst beschallen!

Nach den überwältigen Erfolgen der letzten Jahre begrüßt das Hütte Rockt Kids in Concert am Donnerstagnachmittag zudem keine geringen als die Dino-Helden aus der Urzeit: Heavysaurus. Hinter den vier Dinosauriern und dem Drachen stecken Profi-Musiker, die mit ihrer tollen Show kein Kinder-Auge trocken lassen! Kinder und Junggebliebene können sich außerdem auf Jonny Karacho mit Punkrock für Kids freuen.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit hat sich einiges getan: Der gängige Müllpfand ist nicht mehr zeitgemäß, zwar ist am Ende der Campingplatz recht sauber, Mülltrennung gab es aber keine. Damit soll nun Schluss sein! Auf dem kompletten Hütte Rockt-Gelände, sei es auf dem Campingplatz, im Infield oder im Backstage-Bereich, werden 35 Müllinseln für Restmüll, Papier und Leichtverpackungen bereitgestellt. Auch achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen wird der Kampf an gesagt – mit großen Aschenbechern sowie Taschenaschern, die an der kostenlos an der Kasse erhältlich sind.

Festivaltickets gibt es ab sofort online exklusiv auf der Hütte Rockt Homepage (www.shop.huette-rockt.de). Hier wurde der Ticket-Service von Höme eingebunden, ein Zusammenschluss der Festival-Branche.

„Höme ist eine Liebeserklärung an das Festivalleben, an Festivals und Festivalschaffende, sowie an die Festivalkultur als Ganzes. Wir verfolgen die Vision einer lebendigen Festivalplattform für Europa. Als Magazin, Festivalfinder und Think Tank verbinden wir alle Akteur*innen und arbeiten gemeinsam an analogen und digitalen Projekten zur Bereicherung der Festivallandschaft.“ (Quelle: www.hoemepage.com).

Tickets Vorverkauf:

Wochenendticket: 75,00 € / ermäßigt 37,50 € (inkl. aller Gebühren)

Campingticket: 15,00 € (inkl. aller Gebühren)

Tagesticket Do.: 25,00 € / ermäßigt 12,50 € (inkl. aller Gebühren)

Tagesticket Fr./Sa.: 39,00 € / ermäßigt 19,50 € (inkl. aller Gebühren)

Hütte Rockt Kids in Concert: 5,95 € (inkl. aller Gebühren)

*Wohnmobiltickets sind bereits ausverkauft



Tickets Abendkasse:

Wochenendticket: 80,00 € / ermäßigt 42,50 €

Campingticket: 15,00 €

Tagesticket Do.: 30,00 € / ermäßigt 17,50 €

Tagesticket Fr./Sa.: 44,00 € / ermäßigt 24,50 €

Hütte Rockt Kids in Concert: 6,00 €

Online exklusiv erhältlich unter https://shop.huette-rockt.de Hardtickets gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen vor Ort: Schreibwaren Fröse, Oeseder Straße 78 sowie Kleinheider Hörsysteme, Hindenburgstraße 24, beide in 49124 Georgsmarienhütte.

Timetable:

Donnerstag, 10.08.2022

Hauptbühne

14:00 Einlass

14:30 Offizielle Eröffnung

15:00 Jonny Karacho (Hütte Rockt Kids in Concert)

16:40 Heavysaurs (Hütte Rockt Kids in Concert)

18:00 Ende Hütte Rockt Kids in Concert

19:35 Vergissmeinnich

21:00 From Fall to Spring

22:40 Slime

Freitag, 11.08.2022

Hauptbühne

14:00 Einlass

14:30 Fraupaul

15:50 Kapelle Petra

17:15 Saint City Orchestra

19:00 Massendefekt

21:00 The Baboon Show

23:20 Zebrahead

Zeltbühne:

14:00 Einlass

15:10 No Tomorrow

16:35 Kings & Hurricanes

18:20 Beast

20:15 Naked Roommates

22:35 Weckörhead

00:30 Aftershow Party

Wohnzimmer

10:00 Einlass

10:00 Guten Morgen gute Stube

11:00 Yoga

11:45 Krakenbingo

12:55 Saxpack

13:45 Jolle

15:10 Stielow

16:35 Alltag

18:20 Womuka

Samstag, 12.08.2022

Hauptbühne

12:00 Einlass

12:30 Get Jealous

13:55 Hi! Spencer

15:45 Raum27

17:15 Deine Cousine

19:05 Ok Kid

20:55 Leoniden

23:10 Team Scheisse

Zeltbühne

12:00 Einlass

13:10 Anthemdown

15:00 Jail Job Eve

16:30 Insanity Moments

18:20 Hobo at the Railroadstation

20:10 Bad Bone Beast

22:15 Basement Apes

00:25 Aftershow Party

Wohnzimmer

10:00 Einlass

10:00 Yoga

10:45 Krankenbingo

11:50 Acousdick

13:10 Naty and the angry acoustic

15:00 Prächtig

16:30 Lynger

18:20 Lisa Strat

Präsentatoren:

Radio21, Musix, SLAM, Ultimo, Tough Magazin & Pressure Magazin

Line-Up 2023:

Leoniden, Zebrahead, Slime, The Baboon Show, OK Kid, Massendefekt, Raum27, Hi! Spencer, Deine Cousine, Team Scheisse, From Fall to Spring, Kapelle Petra, Heavysaurus, Saint City Orchestra, Beast (Osnabrück), Anthemdown, Bad Bone Beast, Jail Job Eve, No Tomorrow, Basement Apes, Insanity Moments, Hobo At The Railroadstation, Naked Roommates, Kings & Hurricanes, Vergissmeinich, Weckörhead, acousDICK, Alltag, Jolle, Lisa Strat, Lynger, Naty and the angry acoustic, Prächtig, Saxpack, Stielow, Womuka, Fraupaul, Get Jealous

Alle Infos zu den bestätigten Bands bekommt ihr hier: https://www.sub-sounds.com/HuetteRocktFestival.html

Hütte Rockt Festival online:

https://www.facebook.com/huetterocktfestival/

https://www.huette-rockt.de/