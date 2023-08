Von Gothica: veröffentlichen Video zum Song „Dreams“

Von Gothica agieren als mysteriöser und anonymer Musik-Act. Der Love-Metal- und Melodic-Rock-Konzept-Act wird von der mysteriösen Figur Von Gothica moderiert und angetrieben. Wir wissen sehr wenig über die Sängerin Von Gothica, aber kürzlich veröffentlichte Videos und Bilder zeigen eine mysteriöse und unheimliche Gestalt, gut gekleidet in schwarz-weißer Kleidung, beschattet von Kerzen, Symbolen und zutiefst einschüchternden Augen. Nachrichten mit den Worten Let Him In wurden auf zufälligen Websites und Social-Media-Konten gepostet, was zu einem gut versteckten und seltsamen Video führte, in dem die Debütsingle angepriesen wurde, das alle kurz darauf gelöscht wurde.Von Gothicas Debütsong Dreams erschien dann am 25.07.2023 auf allen wichtigen Plattformen weltweit und stieß bei Hardrock- und Metal-Fans auf Interesse und Spannung. Mit Farbtönen der Love-Metal-Musikband Him, gemischt mit weiteren Darkwave-Gothic-Untertönen der 90er Jahre, ist das Outfit eine aufregende Ergänzung zu den kreativen Elementen der heutigen Metal-Musik. Es ist sehr schwer, den Verantwortlichen für dieses mysteriöse, aber aufregende Musikprojekt zu erreichen und mit ihm zu sprechen, aber wenn die Debütsingle und das Video Anzeichen für die Zukunft sind, ist die Geschichte und Entwicklung von Von Gothica als Charakter und Musik-Act eine aufregende Reise mitmachen und folgen.