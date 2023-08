Leons Massacre: haben ihre neue Single „Downfall“ veröffentlicht

Die Metalcore-Band Leons Massacre verkündet mit großer Vorfreude die bevorstehende Veröffentlichung ihrer neuen Single Downfall. Dieser explosive Track entstand in enger Zusammenarbeit mit Lukas Mantsch, dem stimmgewaltigen Frontmann von All Faces Down. Die Single wurde von Maximilian Lackner und Albert Mario Lampel produziert und von Kellen McGregor (Memphis May Fire), co-produziert, gemischt und gemastert. Am 28.07.2023 hat Downfall das Licht der Welt erblicken.Leons Massacre versprechen ihren Fans mit Downfall mitreißende Metalriffs und kraftvolle Gesangsparts, die tief ins Mark gehen.

Downfall greift brisante Themen wie selbstzerstörerisches Verhalten, ewigen Neid, toxische Beziehungen und Schadenfreude auf – Worte, die bedauerlicherweise unseren Alltag durchdringen und scheinbar unauslöschlich geworden sind. Einst sammelten wir kostbare Momente, doch heute jagen Jugendliche auf den sozialen Netzwerken nach Followern und greifen zu fragwürdigen Methoden, um Reichweite zu erlangen. Ja, das ist die traurige Realität unserer Gesellschaft. Was einst nur für Kinder galt, hat sich nun auch in die Erwachsenenwelt ausgebreitet. Genau dieser bedenkliche Umstand bildet den Kern von Downfall.

Leons Massacre haben sich seit ihrer Gründung im Jahr 2009 den Ruf als eine der talentiertesten und ambitioniertesten Bands der Metalcore-Szene erarbeitet. Mit ihrem unverkennbaren Stil, der technische Riffs, mitreißende Melodien und kraftvolle Texte vereint, haben sie eine treue und stetig wachsende Fanbase um sich gescharrt. Durch ihre mitreißenden Live-Auftritte und ihre aufrichtige Herangehensweise an die Musik haben sich Leons Massacre einen festen Platz auf renommierten Festivalbühnen und in den Herzen ihrer Fans weltweit erkämpft.

Downfall ist seit dem 28.07.2023 auf allen führenden Musikplattformen und Streaming Diensten erhältlich.