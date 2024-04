Heavysaurus auf Pommesgabel Tour 2024 am 07.04.2024 im Pumpwerk in Wilhelmshaven

Eventname: Pommesgabel Tour 2024

Bands: Heavysaurus



Ort: Pumpwerk, Wilhelmshaven

Datum: 07.04.2024

Kosten: ab 28,20 €, Familienkarte: 108,00 € VVK (Ausverkauft)

Genre: Heavy Metal, Rock

Besucher: ca. 600 Besucher

Veranstalter: Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Link: https://www.pumpwerk.de

Die Heavy Metal Dino Sause ist heute in Wilhelmshaven ausverkauft, so ist es kaum verwunderlich, dass bereits zum Einlass bei bestem Wetter viele Kinder mit ihren Eltern den Eingangsbereich des Pumpwerkes aufsuchen. Die gut eine Stunde bis zum Startschuss entzerrt den Einlass und macht das Konzert bereits vor Beginn für die ganz kleinen Konzertgänger zu einem sehr positiven Erlebnis. Die Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH als lokaler Veranstalter hat einmal mehr alles im Griff und ist bestens aufgestellt. Kurze Wartezeiten sind im Pumperwerk Standard und das kann man leider nicht von allen Konzerthäusern in unserer Republik behaupten. Genug positive Worte um den hervorragend gelegenen Standort am Jadebusen und ab zum Heavysaurus Konzert.

Die vier Dinos und Drache Riffi Raffi sind zu Recht gerne im Nordwesten. Die Konzerte sind immer sehr gut besucht und das, obwohl die Heavy Saurier recht oft in der Ecke zu Gast sind. Papenburg, Emden, Wilhelmshaven oder auch das MPS in Rastede stehen immer wieder auf dem Zettel. Ab dem Mischpult haben die Veranstalter eine Kinderzone eingerichtet, in der die Kids ordentlich moshen können. Sitzend oder stehend werden die beiden Opener Super Monster-Auto und Dinos Woll’n Euch Tanzen Seh’n euphorisch angenommen. In einer kindgerechten Lautstärke bitten die fünf Musiker mit pädagogisch geeignetem Heavy Metal zum wilden Tanz. Der neue Laser-Ninja lässt das Stimmungsbarometer weiter ansteigen, da klingelt schon das Telefon von Mr. Heavysaurus: Die liebe Mama hat gekocht, das Essen muss für die fünf Protagonisten jedoch noch warten. Davon lässt dich Rupuliina am anderen Ende nicht abschütteln, erst nach ein paar Küsschen von Sohn Mr. Heavysaurus geht’s zurück zum Set.

Den Mittelpart bilden Trolltanz-Alarm, Dino Disko und Pommesgabel. Nicht nur die Stimmung ist am Siedepunkt, sondern auch die Temperatur des Pumpwerkes. Ordentlich aufgeheizt, blickt man in feuchte wie glückliche Kindergesichter, die immer wieder zum Mitmachen animiert werden. Die Kinderzone ist eine sehr gute Idee, die bestens angenommen wird. Wer ein wenig besorgt um den Nachwuchs ist, kann ein Bändchen mit Namen und Telefonnummer versehen, verloren geht so kein Junior-Headbanger. Dem Der Haarige Kobold folgt ein Medley in dem gleich vier Tracks Platz finden. Aufgebaut ist die Nummer mit Ja, Heavysaurus!, Ich Will Einen Milchshake, Wir Woll’n Futter und Heavysaurus Tag (Dinolied). Mr. Heavysaurus wirft Süßigkeiten in die hungrige Meute. Riffi Raffi lässt die Gitarre für sich sprechen, Muffi Puffi dreht den Bass auf, während das einzige Mädchen im Bunde, Milli Pilli, in die Tasten schlägt. Hinter der Dino-Schießbude sitzt Komppi Momppi, der wie die anderen Mitstreiter bei der Vorstellung ordentlich gefeiert wird.