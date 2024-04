Future Palace: veröffentlichen brandneue Single/Video „Uncontrolled“

Unser gesamtes Dasein verlangt nach Kontrolle – umso schockierender wirkt es, wenn das Gefühl der Selbstkontrolle plötzlich zu verschwinden scheint. In ihrer neuen Single vertonen Future Palace genau diesen schier unerträglichen Zustand eines entgleitenden Ichs und setzen dabei auf einige der stärksten klanglichen Kontraste, die sie in ihrer gesamten Diskografie je entfesselt haben – ab sofort weltweit über Arising Empire erhältlich.

Uncontrolled wird von bemerkenswert riffbetonten Instrumentals angetrieben, die selbst Slipknot alle Ehre machen würden. In ihren epochalsten Momenten gleitet die Band in Arrangements mit ungemein großartigen Gesten, um sich im nächsten Moment in die vielleicht dreckigsten Schreie zu stürzen, die Sängerin Maria Lessing je von sich gegeben hat. Die Band setzt damit eine Entwicklung fort, die bereits auf ihrem zweiten Album Run und mit der letzten Single Malphas begann. Musikalisch sind Future Palace nun der Unberechenbarkeit und Brutalität der dramatischen Themen, die sie schon immer beschäftigt haben, erschreckend nahe gekommen.

Neue Single Uncontrolled jetzt ansehen/anhören:

https://arisingempire.com/uncontrolled

Uncontrolled entstand 2022 und wurde fast zeitgleich mit dem Song Malphas geschrieben, der nicht nur musikalisch ähnlich schwer ist wie die neue Single, sondern auch textlich von einem Kampf mit sich selbst erzählt. Entsprechend aufgewühlt klingen auch die Worte, mit denen Sängerin Maria Lessing die Erlebnisse beschreibt, die zu Uncontrolled geführt haben.

“The loss of control in the title primarily relates to one’s own mental health and one’s own decision-making ability”, sagt sie. „You can no longer manage to get up in the morning and have to constantly regain your strength. You can no longer manage to meet deadlines or function at all. ‘Uncontrolled’ represents what it feels like when everything falls apart and seems hopeless.”

Uncontrolled ist das erste neue Material von Future Palace seit fast einem Jahr. Im vergangenen Herbst spielte die Band auf ihrer bisher größten Headline-Tournee in mehreren Städten Europas, viele der Shows waren ausverkauft. Das Musikvideo zum neuen Song, das in Riga, Lettland, gedreht wurde, stammt wieder von Pavel Trebukhin, mit dem die Band schon lange zusammenarbeitet und der bereits Clips für große Namen wie Landmvrks, Imminence und Trivium produziert hat.

Erlebt Future Palace an den folgenden Terminen live:

Festivals 2024

05.04. CH Zurich, Impericon Festival

06.04. DE Munich, Impericon Festival

07.04. AT Vienna, Impericon Festival

13. – 15.06. CH Greenfield Festival

15.06. AT Nova Rock Festival

21. – 23.06. DE Full Force Festival

23.06. BE Graspop Metal Meeting

26. – 29.06. ES Resurrection Fest

31.07. – 03.08. Wacken Open Air

14. – 17-08. DE Summer Breeze Open Air

15. – 17.08. DE Reload Fstival

15. – 18.08. FR Motocultor Festival

Tickets

Future Palace sind:

Maria – Gesang

Manue – Gitarre

Johannes – Schlagzeug

