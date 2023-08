Mono Inc.: als geheimer Headliner zum Stadtfest Zwickau enthüllt

In guter Tradition eröffnet das Gasometer-Warmup, wie seit Jahren schon, am 24. August 2023 18 Uhr auch das diesjährige 20. Stadtfest Zwickau mit etwas härteren Klängen. In der Auftaktnacht gibt es zum Jubiläumsstadtfest ein fettes Line-Up zwischen Blas-Rock, Punk-Rock, Dark Rock und Hardcore. Freut euch auf das Jugendblasorchester Zwickau mit Rock/Metal-Set, Heart A Tact, CNVX, Future Palace und den – bis jetzt – geheimen Headliner.

Neu ist in diesem Jahr, dass es einen geheimen Headliner gibt. Viel wurde überlegt, viel wurde geraten und die Spannung stieg. Die Mutmaßungen waren vielfältig und eine Userin auf Facebook lag mit ihrer Vermutung sogar richtig! Jetzt ist es so weit!

Der geheime Headliner ist: Mono Inc.

Die Dark Rock Band aus Hamburg macht auf ihrer Tour Halt in Zwickau und wird das Gaso-Warmup, kurz vor dem eigenen 20-jährigen Bandjubiläum, zum 20. Zwickauer Stadtfest krönen. Ein passender Anlass.

Mono Inc. können auf eine große und treue Fangemeinde blicken und sind nicht nur in der Schwarzen Szene bekannt. Mit ihrem neuen Album Ravenblack haben sie es, wie schon mit dem Vorgängeralbum, auf den ersten Platz der deutschen Albumcharts geschafft und Songs, wie Voices Of Doom, Children Of The Dark und Kein Weg Zu Weit haben sich als hervorragende Ohrwürmer zum Mitsingen durchgesetzt.

Mehr Infos: www.alter-gasometer.de oder www.stadtfest-zwickau.de