Ledmotiv: veröffentlichen ihr Debütalbum „An Astronaut’s Diary“ am 27.08.2023

Ledmotiv ist eine Orchestral-Metal-Band aus Göteborg, der Metal- und Symphonic-Hauptstadt Schwedens. Die Band wurde vor und während der Pandemie von Covid-19 gegründet und nahm Gestalt an.

Mit dem Wunsch, eine neue und erfolgreiche Zukunft für die Metal-Industrie und die Symphonic-Szene aufzubauen, schloss sich der Schlagzeuger und Komponist Viktor Hakan mit dem Gitarristen Nils Leufvenius und dem Sänger Fredrik Vahlgren zusammen, der kurzzeitig mit Mikkey Dee auftrat.

Das Line-Up dreht sich um dieses Trio und wächst bei Live-Auftritten, um Platz für symphonische Musiker zu machen.

Ledmotiv ist keine gewöhnliche Metal-Band. Es ist eine orchestrale Metal-Band, mit einem Ziel – Welten zu verbinden.

Metallica haben es versucht. Nightwish haben den Geschmack gespürt. Aber keine Band hat sich voll und ganz dem Ansatz einer Metal-Symphonie verschrieben. Jetzt, wo die Metalbands der 80er Jahre eine nach der anderen in den Ruhestand gehen, ist ein großer Act gefragt, der das Erbe weiterführt. Ledmotiv haben sich vorgenommen, genau das zu sein.

Mit der Härte von Bands wie Iron Maiden und Judas Priest, kombiniert mit symphonischen Elementen von John Williams‘ vielen Film-Soundtracks, streben sie danach, etwas völlig Neues zu sein.

Ledmotiv werden nicht aufhören zu wachsen, bis sie Arenastatus erreicht haben. Wenn es denkbar ist, ist es möglich.

Ledmotiv haben die Single Master Of Simulation am 17. Juni 2022 veröffentlicht, gefolgt von ihrem Video-Debüt The Man In Silver am 2. September, und werden ihr Debütalbum An Astronaut’s Diary am 27. August 2023 veröffentlichen.

Mainman Viktor Hakan sagt zu The Man In Silver:

„In der heutigen Metal-Welt neigen Bands dazu, sich selbst zu ernst zu nehmen. Ich wollte mit The Man In Silver einen anderen Ansatz wählen.

Es gibt nichts Charmanteres als ein großartiges Riff und einen fröhlichen, beschwingten Song, und ich denke, wir haben mit dem Musikvideo die richtige Stimmung eingefangen.

Unser Album An Astronaut’s Diary ist ein Musical, und The Man In Silver ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Darunter befindet sich wirklich düsteres Material. So wie Filme in der Regel mit einer leichteren Note beginnen, tut dieser Song das für unser Album, und die Handlung verdichtet sich im Laufe der Songs.“

Konsequent orchestral!

„Marty Friedman ist so teuer, wie man es sich vorstellt“, verrät Viktor über den Weltklasse-Gitarristen, den er als Gastmusiker für Ledmotiv angefragt hat, „wir hatten ein gutes Gespräch und er mochte unsere Songs, aber am Ende war es uns zu viel Geld, um es zu investieren.“

„In meiner früheren Band Kairos haben wir auch mit U.D.O. getourt – das hat schon was“, fügt der Schlagzeuger höchst motiviert hinzu.

„Ich dachte, es wäre eine tolle Gelegenheit, mit Meister Udo in Russland zu touren. Eine Pandemie und eine Invasion später wissen wir alle, dass diese Option für lange Zeit, vielleicht für immer, nicht mehr möglich ist.“

Aber die Orchestral Metal-Band aus Göteborg hat noch mehr Überraschungen auf Lager:

„Ein Gespräch mit Mikkey Dee hinter der Bühne war einfach unmöglich mit all den Mädchen um ihn herum. Ich tat das Nächstbeste, nämlich ein schönes kaltes Bier mit dem Gitarristen der Old-School-Thrash-Band Vio-lence zu trinken.“

Ein Teil des neuen Albums An Astronaut’s Diary wurde mit dem bekannten King Diamond-Gitarristen Andy LaRocque aufgenommen, und das Musikvideo The Man In Silver wurde von dem erfahrenen Patric Ullaeus gefilmt.

An Astronaut’s Diary Tracklist:

1. Prologue

2. The Man In Silver

3. Master Of Simulation

4. Pressure Still Around Us In A Hollow

5. No Return, No Recovery

6. Acclimatization

7. Reach Out

8. Ignorance Is Bliss

9. A Thousand Narrators

10. Write Between The Lines

Ledmotiv Line-Up:

Fredrik Vahlgren • Vocals

Nils Leufvenius • Guitar

Miguel Chamorro • Violin

Weronika Pietrzak • Horn

Viktor Hakan • Drums

