Mono Inc.: präsentieren „In My Heart (Symphonic Live II)“

Endlich ist es so weit! Mit In My Heart (Symphonic Live II) veröffentlichen Mono Inc. heute die erste Single ihres am 23.08.2024 erscheinenden, brandneuen Livealbums Symphonic Live – The Second Chapter.

In My Heart ist ein von Band und Fans geliebter Klassiker, der nach langer Zeit den Weg zurück auf die Bühne gefunden hat und auf der aktuellen Symphonic-Tour in einem neuen, schillernden Gewand erstrahlt. Aber nicht nur bei den Live-Konzerten, sondern auch auf dem kommenden Album wird dieses ganz besondere Liebeslied bei den Zuhörern für viele emotionale Momente und die ein oder andere Träne sorgen.