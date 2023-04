Future Palace: veröffentlichen brandneue Single „Malphas“

Dämonen kennen wir als Fabelwesen – doch manchmal erscheinen sie uns realer, als uns lieb ist.

Die Berliner Post-Hardcore-Shootingstars Future Palace verbinden auf ihrer neuen Single Malphas mythologische Symbolik mit den ganz realen Abgründen einer irdischen Gefühlswelt.

Schon das einleitende Stakkato-Riffing kündigt mit den dunkelsten Klangfarben die mit Abstand erschütterndsten drei Minuten an, die die Band bisher aufgenommen hat. Hatten Future Palace auf ihrem zweiten Album Run, das 2022 erschien, schon mehrfach mit einer bis dato unbekannten Härte geschrieben, so vollendet Malphas diese Entwicklung auf überragende Weise.

Ein unvergleichliches, massiv produziertes Instrumentarium schafft zusammen mit den brachialen Schreien der Sängerin Maria Lessing ein bebendes Klangdrama, das sich mit dem Etikett Post-Hardcore kaum zufriedenstellend beschreiben lässt, sondern von klirrender Synthesizer-Kälte sowie Industrial- und Darkwave-Elementen umgarnt wird.

Neue Single Malphas jetzt ansehen/anhören: https://arisingempire.com/malphas

Diese fast jenseitig anmutende Komposition dient Future Palace nicht als Selbstzweck, sondern spiegelt unmissverständlich die inhaltliche Dimension von Malphas wider, die einen solchen Sound erfordert.

„I’m really losing my patience / I’m possessed by a Malphas“, heißt es im Refrain, der das Gefühl des Kontrollverlusts in wenigen Worten zusammenfasst. Der besungene und gleichnamige Malphas ist eine Dämonenfigur aus jahrhundertealten Sagen, die in Form eines Raben erscheint und wie ein Virus nach und nach seine Opfer übernimmt. Mit diesem Bild erzählen Future Palace von den Schlachten, die nicht in Geschichten, sondern im wirklichen Leben stattfinden. „Unser neuer Song Malphas soll mit seiner Kraft den immer wiederkehrenden Kampf und die nötige Geduld mit sich selbst und seinen inneren Dämonen darstellen“, kommentiert Sängerin Maria Lessing den Song und verleiht ihm bei aller Brachialität des Sounds eine hoffnungsvolle Note. Denn auch inmitten klanglich immer schockierenderer Produktionen kann die Musik von Future Palace als musikalische Katharsis verstanden werden, in der innere Abgründe nicht nur erlebt, sondern auch bekämpft werden können.

Malphas ist die erste Single, die Future Palace seit dem letztjährigen Album Run veröffentlicht haben. Die Band begleitet seit Februar Electric Callboy auf ihrer Europatournee.

Ein erster europäischer Headline-Run mit 23 Stopps in neun Ländern ist für diesen Herbst angekündigt, erste Shows sind ausverkauft oder werden nachgeholt.

Mehr Infos zu den aktuellen und kommenden Tour-Terminen findet ihr hier:

Future Palace sind:

Maria – Gesang

Manue – Gitarre

Johannes – Schlagzeug

Future Palace online:

