Deathstars: kündigen Europatournee für Herbst/Winter 2023 an

Die schwedische Industrial-Kultband Deathstars meldet sich endlich mit ihrem neuesten Werk Everything Destroys You zurück, das am 5. Mai über Nuclear Blast veröffentlicht wird.

Ihre erste Veröffentlichung seit über acht Jahren markiert ein lang erwartetes Comeback mit allem, was Deathstars ausmacht: Adrenalin, Bombast, Sex & Glam!

Die Trackliste von Everything Destroys You findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Vorbestellung / Anhören hier: https://deathstars.bfan.link/angeloffortuneandcrime-3985.ema

Die Band freut sich, neue europäische Tourdaten bekannt zu geben, die im kommenden Herbst und Winter stattfinden werden.

Bekannt für ihre energiegeladenen Rock’n’Roll-Shows, die einfach nur „Scandinavian Deathglam“ schreien, haben ihre Fans sehnsüchtig auf ihre Rückkehr auf die Bühne gewartet.

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns sehr, die Everything Destroys Europatour anzukündigen. Nach verschobenen und abgesagten Touren werden wir euch alle endlich wieder auf der Straße sehen können. Diese kommenden Shows werden etwas Besonderes für uns sein und hoffentlich auch für euch. See you there!“

Nicht verpassen – hier sind die Termine!

Everything Destroys Europatour 2023

Oct 30 FI Tampere – Olympia

Oct 31 FI Helsinki – Tavastia

Nov 02 DK Copenhagen – Stengade

Nov 04 DK Hamburg – Markthalle

Nov 05 NL Utrecht – Tivoli Vredenburg

Nov 06 LUX Esch-Sur-Alzette – Rockhal

Nov 08 UK Bristol – The Fleece

Nov 09 UK Manchester – Rebellion

Nov 10 UK Nottingham – Rescue Rooms

Nov 11 UK Newcastle – Newcastle Uni

Nov 12 UK London – Scala

Nov 14 BE Antwerp – Kavka

Nov 15 DE Bochum – Zeche

Nov 16 DE Aschaffenburg – Colos- Saal

Nov 17 FR Paris – La Maroquinerie

Nov 18 ES Barcelona – Apolo 2

Nov 19 ES Madrid – Sala Mon

Nov 22 FR Lyon – Rock N Eat Live

Nov 23 CH Pratteln – Z7

Nov 24 IT Mezzago – Bloom Club

Nov 25 DE Munich – Strom

Nov 26 AU Vienna – Szene

Nov 27 SL Ljubljana – Orto Bar

Nov 29 RO Bucharest – Quantic Club

Dec 01 HU Budapest – Barba Negra

Dec 02 CZ Zlin – Winter Masters Of Rock

Dec 03 PL Krakow – Kamienna 12

Dec 04 PL Warsaw – Hyrdozagadka

Dec 05 DE Berlin – Hole 44

Dec 06 DE Leipzig – Hellraiser

Dec 14 NO Oslo – John Dee

Dec 15 SE Karlstad – Nöjesfabriken

Dec 16 SE Stockholm – Slaktkyrkan

Dec 17 SE Gothenburg – Pustervik

Ticket-Link: https://www.deathstars.net/shows/

Der allgemeine Kartenverkauf hat am Donnerstag, den 20. April um 11 Uhr MESZ begonnen.

Deathstars – Line-Up

Whiplasher Bernadotte – Gesang

Nightmare Industries – Gitarren und Keys

Cat Casino – Gitarren

Skinny Disco – Bass

