Immortal: veröffentlichen neue Single „Wargod“

Mit Wargod liefern die norwegischen Black Metal-Pioniere Immortal eine neue Single im Vorfeld der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten 10. Studioalbums War Against All, das am 26. Mai über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Das 10. Studioalbum der Band wird acht neue Songs im klassischen Immortal -Stil enthalten.

Hört euch Wargod hier an: https://immortal.bfan.link/wagsg.ema

Seht euch das Lyric-Video zu Wargod hier an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der Gründer der Band, Demonaz, sagte über die zweite Single Wargod:

„Wargod ist der härteste Song auf dem Album. Ich dachte, es wäre an der Zeit, den Fans wieder einen Track auf Tyrants zu geben. Celtic Frosts Album To Mega Therion aus dem Jahr 1986 war diesmal eine Inspiration für mich. Einige der klassischen Tracks hatten schwere Eröffnungsriffs, die sich zu schneller, vernichtender Wut und Tempo entwickelten. Ich wollte dieses Gefühl wieder einfangen, auf die Immortal-Art. Als ich 2019 in die Berge zog, ging ich einige meiner alten Materialien und ungenutzten Texte durch. Wargod war einer von ihnen. Der Titel, die Lyrics und die Songideen stammen ursprünglich aus den frühen Neunzigern und sind nun endlich auf dem Album verewigt.“

Mehr Infos zu Immortal und dem neuen Album War Against All bekommt ihr hier:

Hört euch War Against All hier an: https://immortal.bfan.link/waasg.ema

Seht euch das Lyric Video zu War Against All hier an: https://youtu.be/x6o28z_A818

Immortal online:

https://www.immortalofficial.com/

https://www.facebook.com/immortalofficial

https://www.instagram.com/immortalofficial/