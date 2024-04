Peter Wilson: veröffentlicht sein bewegendes autobiografisches American Rock Album „Freedom’s Door“ und setzt damit ein Zeichen für soziale Gerechtigkeit

Für Peter Wilson ist die Veröffentlichung seines Albums Freedom’s Door über Dr. Music Records ein ganz besonderer Kraftakt, da die Entstehungszeit mit vielen Höhen und Tiefen verbunden ist und die Songs seine Lebenserfahrung widerspiegeln. In den letzten Monaten sorgte der New Yorker Musiker mit seinen Single-Auskopplungen Release, mit der er die psychologischen Fesseln der heutigen Gesellschaft sprengt, Freedom’s Door, der autobiografischen Single zum Titeltrack, in der er seine Erfahrungen rund um Wut, Frustration und Rassismus in den USA verarbeitet und Sunshine, in der er sich von mentalen Zwängen und Gewissensbissen in jungen Jahren befreit, nicht nur für Gesprächsstoff unter den Fans seiner Band Four Trips Ahead. Alle drei Singles wurden von brillanten Lyric-Videos des Videokünstlers Wayne Joyner (u. a. Dream Theater, Ayreon, Black Stone Cherry) begleitet, die den Songtexten die nötige visuelle Wucht und Intensität, aber auch Authentizität und Fragilität verleihen. Auf Freedom’s Door heißt Peter Wilson seine Hörer mit seinem einzigartigen, energiegeladenen Progressive Power Rock willkommen und überzeugt sie mit seinem dynamischen Stimmumfang, einem ausgeprägten Gespür für eingängige Melodien sowie fesselnden Lyrics. Diese sind inspiriert durch eine ereignisreiche Zeit, in der der Sänger zum einen seine beiden Eltern verlor, aber auch Vater eines Sohnes wurde. Dazu beeinflusste den Musiker beim Schreiben und Komponieren der Songs auch der Wahnsinn der Pandemie in Kombination mit all den politischen Spannungen in den USA und auf der ganzen Welt. Für ihn selbst war es eine Zeit, in der er tief in sich gehen und seine Seele ohne Angst oder Reue offenbaren konnte. Peter Wilson setzte bei der Produktion seiner Songs auf talentierte Musiker aus der Gegend rund um New York City, um älteres Material zu vollenden und neue Songs zu schreiben. Freedom’s Door wurde, wie schon das Four Trips Ahead Album zuvor, von Nik Chinboukas (u. a. Metal Allegiance, Trans-Siberian Orchestra, Alex Skolnick Trio) produziert, vom Grammy- und Emmy-Preisträger Nick Cipriano (u. a. Dream Theater, Twisted Sister, Erasure) gemischt sowie vom legendären Mastering EngineerRoger Lian (u. a. Rush, Muse, Slayer, Pantera, Coheed And Cambria) veredelt. Das markante Artwork des Albums sowie der drei Singles entstand in Zusammenarbeit mit Thomas Ewerhard, der für seine Cover von Bands wie Avantasia, Spock’s Beard oder Sons Of Apollo bekannt ist. Peter Wilsons neues American Rock Album Freedom’s Door überzeugt durch seinen prägnanten Gesang, kraftvolle Gitarrenriffs und einem erdigen Groove, gepaart mit authentischen Geschichten aus dem Leben gegriffen, die symbolisch mit erhobenen Fäusten gegen soziale Ungerechtigkeit protestieren, was auch folgender Album-Teaser eindrucksvoll zeigt:

