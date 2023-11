Peter Wilson: sprengt mit seiner Modern Hardrock Single „Release“ die psychologischen Ketten der aktuellen Gesellschaft

Am Donnerstag erschien als erste Singleauskopplung aus Peter Wilsons Solodebüt Freedom’s Door der treibende, hymnenartige Opener Release zusammen mit dem fulminanten Lyric-Video des brillanten Videografen Wayne Joyner (u. a. Dream Theater, Ayreon, Black Stone Cherry). Der Song des Four Trips Ahead Frontmanns behandelt thematisch die psychologischen Ketten, die uns auferlegt werden und erforscht innere Ängste, soziale Isolation und Verlassenheit. Peter Wilsons kraftvolles Modern Hardrock Solodebüt Freedom’s Door erscheint am 5. April 2024 über Dr. Music Records.

Die Entstehungszeit des Albums war für den New Yorker mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Zum einen verlor er in dieser Zeit seine beiden Eltern und wurde aber auch Vater eines Sohnes. Dazu beeinflusste den Musiker beim Schreiben und Komponieren der Songs auch der Wahnsinn der Pandemie in Kombination mit all den politischen Spannungen in den USA und auf der ganzen Welt. Für ihn selbst war es eine Zeit, in der er tief in sich gehen und seine Seele ohne Angst oder Reue offenbaren konnte. Peter Wilson setzte bei der Produktion seiner Songs auf talentierte Musiker aus der Gegend rund um New York City, um älteres Material zu vollenden und neue Songs zu schreiben. Freedom’s Door wurde, wie schon das Four Trips Ahead Album zuvor, von Nik Chinboukas (u. a. Metal Allegiance, Trans-Siberian Orchestra, Alex Skolnick Trio) produziert, vom Grammy– und Emmy-Preisträger Nick Cipriano (u. a. Dream Theater, Twisted Sister, Erasure) gemischt sowie vom legendären Mastering Engineer Roger Lian (u. a. Rush, Muse, Slayer, Pantera, Coheed And Cambria) veredelt. Das markante Artwork des Albums sowie der drei kommenden Singles entstand in Zusammenarbeit mit Thomas Ewerhard, der für seine Cover von Bands wie Avantasia, Spock’s Beard oder Sons Of Apollo bekannt ist. Auf Freedom’s Door heißt Peter Wilson seine Hörer mit seinem einzigartigen, energiegeladenen Progressive Power Rock willkommen und überzeugt sie mit seinem dynamischen Stimmumfang, einem ausgeprägten Gespür für eingängige Melodien sowie fesselnden Lyrics. Diese Intensität wird mit Release bereits spürbar und ist dank des fantastischen Lyric-Videos auch audiovisuell perfekt transportiert:

Peter Wilson liefert in der Video-Reihe Peter Answers Your Questions persönlich Antworten auf alle Fragen rund um sein Debütalbum und präsentiert in der zweiten Reihe This Is Peter Talks Vinyl ausgewählte Schätze aus seiner immensen privaten Vinyl-Sammlung. Die unterhaltsamen Clips gibt es in seinem YouTube-Kanal zu sehen: www.youtube.com/@peterwilsonofficial

Die Anfänge von Peter Wilsons Hauptband Four Trips Ahead gehen auf das Jahr 2003 zurück, als sich die erfahrenen New Yorker Musiker erstmals auf der Suche nach einem neuen kreativen Betätigungsfeld trafen. Schon bald brachte das Quartett seine energiegeladene Musik an die US-Ostküste und weiter in die gesamten Vereinigten Staaten. Auch in Europa setzten sie mit Interviews und Samplerbeiträgen in namhaften Rockmagazinen zum Album …And The Fire Within und der 2022er EP Remnants erste Duftmarken, auf denen Peter Wilson nun mit Freedom’s Door aufsetzen kann. An der Gitarre begleiten ihn Glenn Sherman und Phill Ortiz als auch Harold Skeetes (u. a. Ad Astra) am Bass. Am Schlagzeug sitzen, wie auch bei seiner Band Four Trips Ahead Ken Candelas sowie der vertraute Toningenieur Nick Cipriano. Glen und Harold sind zwei von Peters ältesten und engsten Freunden, die dazu unglaubliche Musiker sind und ihr Können mit dem notwendigen Quäntchen Seele verbinden und jede Platte, auf der sie mitwirken, zu etwas Besonderem werden lassen. Aus dieser brillanten Harmonie heraus entstanden mit frischer, geballter Energie die Aufnahmen der zwölf neuen Songs in den Spin Recording Studios in Long Island City in NYC. Aufbauend auf seiner langjährigen Tätigkeit als Frontmann einer der führenden New Yorker Rockbands, Four Trips Ahead, ist das Soloalbum Freedom’s Door von Peter Wilson ein kraftvolles, mutiges Statement einer inspirierenden Stimme des Modern Hardrocks.

Line-Up:

Peter Wilson: Vocals

Glenn Sherman & Phill Ortiz: Guitar

Harold Skeete: Bass

Nick Cipriano & Ken Candelas: Drums

Facebook

Instagram

Website