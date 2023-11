Jag Panzer: »The Fourth Judgement«, »Thane To The Throne« und »Mechanized Warfare« erscheinen am 26.01.2024 als limitierte Vinyl-Neuauflagen

Die US-Heavy-Metal-Veteranen Jag Panzer bleiben dran: Nachdem sie vor rund einem halben Jahr ihr aktuelles Erfolgsalbum The Hallowed vom Stapel gelassen haben, inkl. anschließender Tour anlässlich des Konzeptwerks, arbeitete die Band im Hintergrund weiter an neuen Projekten. Nun können Jag Panzer endlich Licht ins Dunkel bringen: So werden sie am 26. Januar 2024 drei vielgefragte Katalogalben – The Fourth Judgement [1997], Thane To The Throne [2000] und Mechanized Warfare [2001] – auf limitiertem farbigem 180-Gramm-Vinyl via Atomic Fire Records veröffentlichen. Jene Scheiben wurden von Bart Gabriel neu gemischt, Thane To The Throne wartet obendrein mit exklusivem neuen Artwork von Dusan Markovic (The Hallowed) auf. Sichert euch eure Exemplare direkt hier: https://jagpanzer.afr.link/vinylrereleasesPR

– The Fourth Judgement [transparent/schwarz-marmoriertes Vinyl; 500 Exemplare]

– Thane To The Throne [gelb/schwarz-marmoriertes Vinyl; 500 Exemplare]

– Mechanized Warfare [orange/schwarz-marmoriertes Vinyl; 500 Exemplare]

Sänger Harry „The Tyrant“ Conklin blickt zurück: „Mit The Fourth Judgement verbinde ich insbesondere meine freudige Rückkehr zu den Jungs, aber natürlich auch die Geburt der mittlerweile so sehr geschätzten Songs Black und Tyranny. Und wer hatte schon erwartet, dass Mechanized Warfare auf so viel Gehör treffen würde? Auf dieser Scheibe haben wir wirklich alles gegeben, was wir hatten. Aber auch hinter Thane To The Throne steckt eine Menge harter Arbeit, die sich letztendlich jedoch auszahlen sollte. Dieses Album ist bis heute eine wahre Wundertüte.“

Gitarrist Mark Briody fügt hinzu: „Ich freue mich ungemein, dass die Alben in Kürze über Atomic Fire Records erhältlich sein werden. Das Label hat bereits für unglaublich tolle Arbeit geleistet, weshalb ich wirklich glücklich bin, dass einigen unserer älteren Alben nun dieselbe Leidenschaft entgegengebracht wird.“

Was 1981 in Colorado Springs ins Leben gerufen wurde, hat auch über vier Jahrzehnte später nichts von seiner Rebellion und Kraft verloren. Angetrieben vom Ansturm der New Wave of British Heavy Metal, stiegen Mark Briody und seine Mitstreiter schnell zu einem der faszinierendsten US-Power-Metal-Acts auf und veröffentlichten einige erfolgreiche Studioalben, darunter ihr 1984 erschienenes Debütalbum Ample Destruction, The Fourth Judgement (1997), Thane To The Throne (2000), The Scourge Of The Light (2011) und ihr letztes Werk, The Deviant Chord (2017). Nach mehreren Besetzungswechseln sowie einer Auszeit sind Jag Panzer immer noch eine ungebrochene Macht, wie ihr neues Album The Hallowed beweist.

Jag Panzer sind:

Harry Conklin – Gesang

Mark Briody – Gitarre

Ken Rodarte – Gitarre

John Tetley – Bass

Rikard Stjernquist – Schlagzeug

Jag Panzer online:

www.jagpanzer.com

www.facebook.com/jagpanzerofficial

www.instagram.com/jagpanzerofficial