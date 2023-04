Jag Panzer: präsentieren tiefgründige Studiodokumentation namens »Tales From The Hallowed«

Unvergleichlich, unerreicht, unaufhaltbar – die US-Heavy-Metal-Veteranen Jag Panzer liefern unentwegt ab: Präsentierte es in Form von Stronger Than You Know erst vergangene Woche einen neuen Track aus seinem kommenden, am 23. Juni 2023 via Atomic Fire Records erscheinenden Studioalbum The Hallowed, hat das Quintett nun eine umfangreiche, rund 14-minütige YouTube-Dokumentation, die die Entstehung jenes Werks sowie des diesem zugrundeliegenden Comicbuchs näher beleuchtet, enthüllt. Zu sehen gibt es diese hier:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: