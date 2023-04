Bird’s View: veröffentlichen neue Single & Musikvideo „Too Old“ vom kommenden Album „Red Light Habits“

Mit Too Old präsentieren die Alternative-Rock Jungstars Bird’s View ihre 5. und letzte Single vor der Veröffentlichung des Debütalbums Red Light Habits, welches am 19.05.2023 erscheinen wird.

In gewisser Weise ist Too Old die komplette Antithese zu allen anderen bisher veröffentlichten Singles. Langsam und hypnotisierend singt Sänger Niko darüber, dass man sagen sollte, was man denkt. Denk nicht zu viel nach und sei einfach klar in dem, was du denkst und sprich es aus. Wenn du hinfällst, steh wieder auf! Too Old geht unter die Haut. Das cineastische Musikvideo zum Song ist ein weiterer Grund, warum die Band den Titel „Geheimtipp“ längst hinter sich gelassen hat und sich auf ihren Weg in den Rock-Olymp immer mehr einen Namen macht.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Da, wo Bird’s View auf ihren bisherigen Singles noch entfernt an die Foo Fighters erinnern, ziehen sie jetzt einen Strich: Mit Too Old folgt ein Song, der in melancholische Tiefen herabsinkt und elementare Frage stellt und schon das bloße Handeln hinterfragt. “At some point you’re too old to die young“, heißt es im Refrain. So scheint auch die Protagonistin im dazugehörigen Video ihre Existenz zu hinterfragen, während sie bei diesigem Wetter nachts umherläuft.

Die Band erklärt den Ansatz des Songs so: “In Too Old geht es darum, dass man jetzt leben sollte. Mit dem Kopf durch die Wand, nicht zu viel nachdenken, auf die Fresse fallen und wieder aufstehen, schnell Leben! Man redet oft aneinander vorbei und wir waren schon immer gut darin, Sachen nicht klar zu kommunizieren. Also sprich aus, was du denkst!”

Das Video verdeutlicht zudem psychischen Höhen und Tiefen durch wechselnde Farbgebung in Orange und Blau. Too Old lässt einen allerdings auch nicht völlig niedergeschlagen zurück, sondern erhebt sich den nach instrumentalen Tiefen auch wieder: durch lautere Gitarren und dem angerauten Gesang von Frontmann Niko Huber.

Red Light Habits Tracklist:

1. Lay Down

2. Phoning

3. Red Light Habits

4. Kamo

5. Ambivalent

6. Too Old

7. Spit

8. City Of Sunshine

9. Somehow

10. Home Io Home

11. No Champagne

12. Dressed Wrong

13. Make It Two

Red Light Habits ist das Debüt der neuen deutschen Überflieger Bird’s View. Die vierköpfige Rockband ist eine messerscharfe Truppe junger, fesselnder Musiker, die darauf brennt, klangliche und ideologische Grenzen einzureißen! Red Light Habits enthält 13 frische Alternative-Rock-Songs bei denen man heraushören kann, wer die Jungs musikalisch geprägt hat. Bird’s View ist aber auch eine Band, die es trotzdem verstanden hat, dabei unverkennbar zu klingen und ihren ganz eigenen Style in ihr Werk einfließen zu lassen.

Dieses Debütalbum wird mit Sicherheit einigen Staub aufwirbeln und sollte in keiner Plattensammlung fehlen!

Erhältlich als: Vinyl in 2 verschiedenen Farben, Digipak & Digital

https://www.facebook.com/birdsview.official/

https://www.instagram.com/birdsview_official/