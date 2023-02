Bird’s View: veröffentlichen neue Single & Musikvideo „Lay Down“ vom kommenden Album „Red Light Habits“

Harte Gitarren gepaart mit emotionalen Gesangseinlagen und pointierter Melancholie: Mit Red Light Habits treten die aufstrebenden Jungs von Bird’s View in die Fußstapfen von Bands wie Foo Fighters und Turnstile. Das Quartett beeindruckt mit einem Debüt auf höchstem Niveau, das Alternative-Rock-Liebhaber rund um den Globus begeistern wird. Am Freitag veröffentlichten die vier Jungstars ihre dritte Single aus dem kommenden Album, das am 19.05.2023 erscheinen wird.

Lay Down – der neue Song von Deutschlands neuestem Alternative Rock Export Bird’s View! Die frische Power-Ballade ist stark vom Sound der Foo Fighters & Queens Of The Stone Age beeinflusst.



Sänger Niko über die neue Single:



Lay Down ist für uns persönlich eine Partyhymne…

Die allererste Show, die wir gespielt haben, war im Wohnzimmer der Eltern unseres Gitarristen. Das war der Wahnsinn! 130 Verrückte in einem Haus, was wahrscheinlich nicht die beste Idee war.

Es war so intensiv, dass wir uns nach der ganzen Sache um 7 Uhr morgens im Hinterhof hinlegten und wussten, dass wir am Arsch sind.

In dem Video bekommt man einen kleinen Eindruck davon. Und ja, es ist so passiert! Alles!“