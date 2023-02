Infected Rain: kündigen ihr DVD/BluRay-Live-Album „The Devil’s Dozen“ an

Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat sich die moldawische Progressive Modern Metal-Band Infected Rain zu einem der aufregendsten neuen Acts in der Welt der Heavy Music entwickelt. Im November 2021 boten Infected Rain zur Unterstützung ihres hochgelobten fünften Studioalbums, dem futuristischen Ecdysis (2022), einen exklusiven Konzert-Stream mit dem Titel The Devil’s Dozen an. Dieser war nur acht Tage lang exklusiv online verfügbar. Jetzt veröffentlicht die Band um die vielseitige Sängerin Lena Scissorhands – eine der am schnellsten aufsteigenden führenden Ladies des Genres – ihren denkwürdigen Live-Momentum The Devil’s Dozen am 14. April 2023 als DVD/BluRay + 2CD Digipak über Napalm Records!

Lena Scissorhands kommentierte am 7. Februar:

„Heute ist es soweit! Darauf haben wir alle schon so lange gewartet. Nachdem wir The Devil’s Dozen zu unserem 13-jährigen Jubiläum veröffentlicht haben, haben wir so viel Liebe von euch erhalten, und um eure Frage zu beantworten: Ja – jetzt ist es möglich, eine physische Kopie unserer DVD zu bekommen. Ihr wolltet mehr? Ihr bekommt sie!“

Das Video zur Live-Performance der neuen Single The Earth Mantra, die aus dem 2019 erschienenen Album Endorphin stammt, ist hier zu sehen:

Taucht in die Geschichte von Infected Rain ein wie nie zuvor mit ihrer atemberaubenden Show, die die letzten 15 Jahre der Bandgeschichte umfasst, mit unglaublicher Produktion und Spezialeffekten und mit seltenem Songmaterial! Mit Songs wie Freaky Carnival vom 2017er Album 86 und Bühnengaranten wie The Earth Mantra und Storm (erschienen auf dem von der Kritik gefeierten Album Endorphin) zeigt die Veröffentlichung die Metamorphose der Band im Laufe der Jahre. Sie feiert die beeindruckende Karriere, das Songwriting und die Live-Fähigkeiten von Infected Rain.

The Devil’s Dozen elektrisiert mit einem weltfremden Live-Momentum einer der beeindruckendsten modernen Bands der extremen Metal-Szene, die mitreißende Riffs, kosmische Elektronik, progressive Grooves und Lenas stimmliche Fähigkeiten entfesseln. Die demnächst erscheinende DVD/BluRay der Band ist ein Muss für jeden Modern Metal-Fan, da sie ultramoderne Brutalität demonstriert, ohne dabei Emotionen und Melodie zu opfern, dargeboten von einem erstklassigen, hochspannenden und mitreißenden Live-Act!

Bestellt euch The Devil’s Dozen hier vor!

Die Tracklist zu The Devil’s Dozen findet ihr in unserem Release-Kalender:

The Devil’s Dozen wird als Digipak, 2xAudio CD, 1x BluRay, 1x DVD am 14. April 2023 über Napalm Records veröffentlicht.

Seid gespannt auf weitere Neuigkeiten und Updates von Infected Rain, die in Kürze folgen werden!

Infected Rain online:

https://www.infectedrain.com

https://www.facebook.com/infectedrain

https://www.instagram.com/infectedrain_official