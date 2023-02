Of Virtue: veröffentlichen neue Single / Video „A.N.X.I.E.T.Y.“

Fortschritt, oder allgemeiner gesagt, Veränderung, ist eine Konstante in der Musik; um sich anzupassen und zu überleben, muss man wachsen und sich entwickeln – und keine Band weiß das besser als der Midwestern Metal-Act Of Virtue.

Was als bescheidener, vielversprechender Metalcore-Act begann, der in der glühenden Kälte und den kargen Feldern von Mid-Michigan geboren wurde, hat sich zu einem international anerkannten und von der Kritik gefeierten alternativen Kraftwerk entwickelt. Mit Auftritten auf dem diesjährigen UK Tech Fest, Summer Breeze, Fallen Fortress, 6K Fest und Upheaval Festival sowie über 3,5 Millionen Streams allein für ihre neue Sinner EP auf Spotify, ist das Wachstum von Of Virtue geradezu atemberaubend.

Am 8. Februar veröffentlichten Of Virtue ihre neue Single A.N.X.I.E.T.Y. über Arising Empire!

Produziert von Carson Slovak & Grant McFarland (August Burns Red, Polaris, Hollow Front), zusätzlich produziert von Chris Shifflett, gemischt und gemastert von Dan Braunstein, bekannt für seine Arbeit für Spiritbox, Dayseeker, Volumes. Dieses neue Material der Modernen Metal-Experience Of Virtue schlägt einem direkt in die Fresse.

„In diesem Song geht es darum, dass man sich in seiner eigenen Haut nicht wohlfühlt und so weit in seinem eigenen Kopf ist, dass man zulässt, dass äußere Faktoren einen kaputt machen. Man weiß zwar, dass man sich ändern muss, aber man weiß nicht wie, will nicht um Hilfe bitten, lässt sich nicht angreifbar für Veränderungen machen – alles aus Angst vor dem Unbekannten, der Angst – das ist es, was uns lähmt. Über all das wird aus Schuld- oder Schamgefühlen nicht genug gesprochen. Die letzten Jahre waren für viele Menschen, uns eingeschlossen, aus diesem Grund sehr schwierig – also haben wir uns entschlossen, darüber zu sprechen, falls sich jemand genauso fühlt.“ – Tyler (Gesang)

Erlebt Of Virtue live auf den folgenden Festivals in diesem Jahr!

23.06. 6k Fest – Liege, BE

02.07. UK Tech Fest – Newark On Trent, UK

15.07. UpHeaval – Grand Rapids, MI, USA

17.08. Summer Breeze – Dinkelsbeuhl, DE

26.08. Fallen Fortress – Bad Dürkheim, DE

Die Band verbindet eine eklektische Vorliebe für das Melodische, Eingängige und Ätherische mit einem Fundament aus harter Musik und einer Vorliebe für harte Breakdowns und gewaltige Riffs, um sich selbst als facettenreichen, vielseitigen und einnehmenden Act zu definieren, der Einflüsse aus Metal und alternativer Musik aller Arten und Stile aufgreift, um etwas zu schaffen, in das sich Fans so ziemlich jeder Musikrichtung verlieben können.

