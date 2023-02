Aphyxion: haben neues Album „Ad Astra“ und das Video zu „Anomalies“ veröffentlicht

Die Zeit ist gekommen, um nach den Sternen zu greifen. Heute erscheint Ad Astra (zu den Sternen), das neue Studioalbum der dänischen Metalcore Band Aphyxion.

Ad Astra ist der vierte Longplayer in der Karriere der jungen Band. Elf Songs erzählen Geschichten über psychische Gesundheit, Nahtoderfahrungen, das Überwinden von Frustrationen, Trennungen und Enttäuschungen – und die Zukunft, die vor einem liegt und mit helleren Elementen gefüllt werden könnte. Das Konzept der Dualität zeigt sich auch in der ausgewogenen Mischung aus harschen Metal-Sounds und Growls im Wechsel mit klaren und eingängigen Melodien.

Ad Astra ist das erste Album, auf dem sich die Band für eine Reihe von Kollaborationen geöffnet hat, darunter Pathless (mit Mirza Radonjica von Siamese), Oceans Of Time (mit Jan Listing von Chaosbay) und Heavy Shadows (mit Archie Hatfield von Immerse). Sowohl Heavy Shadows als auch Pathless schafften es in die Top 20 der UK Kerrang! „Best New Music“-Charts.

Das Cover zeigt ein gemaltes Bild des Hamburger Künstlers Fabian Eichstaedt, das durch den Albumtitel inspiriert wurde.

Die neue Single Anomalies, die ebenfalls heute erschienen ist, feiert das Dasein als unangepasster Außenseiter, dessen Wert es ist, nicht Teil der stillen Masse der Konformität zu sein. Sie postuliert, dass deine Ecken und Kanten die Zacken der Sterne sind und du sie nicht abschleifen solltest, nur um ein Teil der Mehrheit zu sein, oder wie Aphyxion es formulieren: „Don’t let them steal all your wonder.“ Das Video entstand bei einer ausverkauften Show in Kopenhagen im Januar und fängt den Spirit des Songs perfekt ein. HIER geht’s zum Video. In ein paar Tagen kehren Aphyxion im Vorprogramm ihrer Label Kollegen Chaosbay auf deutsche Bühnen zurück, wer Lust hat, sich eines der Konzerte anzuschauen, meldet sich bitte bei mir. Hier die Dates:

Aphyxion live (Support für Chaosbay)

16.02.2023 – Osnbarück

17.02.2023 – Hannover

23.02.2023 – Jena

24.02.2023 – Schweinfurt