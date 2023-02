Triagone: haben ihre EP „Sem Papyrvs“ veröffentlicht

Triagone spielen brutalen, technischen Death Metal mit einer frischen und authentischen Interpretation, Präsentation und Vision, angeführt von Sängerin und Puncherin Lorena Moraes und Lou-Indigo Caspar in einem Female Beast VS. Male Beast-Gesangsduo. Wohnhaft in Brüssel, Belgien, aber mit Wurzeln in Brasilien, Italien, Frankreich und Belgien, mischen Triagone für ihre Lyrics altgriechisch/lateinische und romanisch/germanische Sprachen.



Am Freitag erschien Triagone’s Debüt-EP Sem Papyrvs als CD und digital EP.



Zur Feier des Tages veröffentlichen Triagone das Musikvideo zu dem Song Imperivm In Imperio.