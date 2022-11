Birds View: veröffentlichen brandneuen Song & Musikvideo zu „Phoning“

Mit gerade einmal Anfang zwanzig, stehen alle Zeichen auf Sturm, die Rock ’n‘ Roll Welt gehörig aufzumischen: Nach ihrer gefeierten Debüt-EP und einem weltweiten Vertrag mit Drakkar Entertainment, läutet die deutsche Newcomer Band Birds View nun mit einer ersten Single samt Videoclip die Vorzeichen auf einen kommenden Longplayer ein. Mit ihrem erfrischenden Mix aus einem riffgetriebenen, lauten und eingängigen Sound, bei dem Fans von den Foo Fighters, Turnstile oder Queens Of The Stone Age voll auf ihren Geschmack kommen sollten, hat die junge Band bereits renommierte Preise abgestaubt (u.A. den Deutschen Rock & Pop Award 2019, JBL Back to Stage) und arbeitete mit einigen der größten Namen in der deutschen Musikszene zusammen.

Nun haben Birds View eine brandneue Single online gestellt. Phoning überzeugt mit düsteren Gitarren, catchy Beats und poppigen Melodien, so Birds View: „Das Ziel bei dem Song war, dass das Riff am Anfang dich komplett wegdrückt … hat, wie wir finden, gut geklappt.“

Das neue Musik Video zu Phoning seht ihr ab sofort hier:

„Energie, Dynamik, Liebe zum Detail. Das bringt’s glauben wir auf den Punkt,“ ist die Band überzeugt. „Wir sind eine Liveband und das hört man auch auf Platte.

Partys, kaputte Amps, wilde Gigs, verschwitzte Menschen… So hört sich die Scheibe an.“

Weitere News & Album Details sollen schon bald folgen!

Birds View live:

05.12.22 – Club 8 (Streaming Show)

16.12.22 – Stage House TV (Streaming Show)

28.01.23 – Open World, Rodgau (DE)

Birds View sind:

Niko Huber – Gitarre, Lead Vocals

Alex Köper – Gitarre

Jan Iser – Drums

Max Westenburger – Bass, Backing Vocals

Birds View online:

www.facebook.com/birdsview.official

www.instagram.com/birdsview_official