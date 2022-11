Marfa Motel: veröffentlichen erstes Album “Wild Life Strangers” …

Wild Life Strangers, das erste Album des in Texas aufgewachsenen, in Deutschland ansässigen Alternative-Rock-Trios Marfa Motel, ist jetzt erhältlich und auf allen Plattformen abrufbar.

Nach der Veröffentlichung der eingängigen, aber unterschwellig beunruhigenden ersten Videosingle Feel It sowie eines frechen Videos zu They Call Me The Devil feiern Marfa Motel ihre Albumveröffentlichung mit einem weiteren visuell atemberaubenden Performance-Video für den herzzerreißenden Track How Much It Hurts.

Taylor Chess von Marfa Motel kommentiert: „Dies ist eine weitere kurze Liebesgeschichte. Ich lernte dieses Mädchen auf Bali kennen und wir trafen uns ein paar Jahre später in Europa und hatten eine verdammt gute Nacht … Wir haben im Grunde alle Phasen einer Beziehung an einem einzigen Tag durchgemacht. Am nächsten Morgen sah ich, wie sie nach New York zurückging, mich zurückließ und mir zum Abschied zuwinkte. Das hat irgendwie ein Loch in meinem Herzen hinterlassen. Ich wusste, dass es ein One-Night-Stand war, aber ich habe trotzdem jede einzelne Emotion zu 100 % gespürt und so entstand How Much It Hurts.”

Um all das zu visualisieren, arbeitete die Band mit dem Filmemacher Mirko Witzki (Witzki Visions) zusammen. Chess erinnert sich: „Ich wollte eine moderne Art der Performance mit einer echten Back-to-the-Rock-Roots-Performance kombinieren, um eine Brücke zwischen diesen beiden Stilen zu schlagen. Ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Video einen riesigen Raum brauchte, um die Leere hervorzuheben, die ich in meinem Herzen und meiner Seele fühlte, als diese Frau mir zum Abschied zuwinkte. Und obwohl die Farben eine kalte Atmosphäre ausstrahlen, ist das Visuelle so lebendig, weil es voller wahrhaft gefühlter Emotionen ist.“

Das brandneue Video gibt es hier:

Die wilden Gitarrenriffs, wahnsinnig tighten Rhythmusabschnitte und rohen menschlichen Emotionen von Marfa Motel bieten „viel Stoff, den man in den Kopf und ins Herz kriegen muss“, kommentiert Taylor Chess.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten würzt Taylor Chess von Marfa Motel seine hinreißende Rockmusik mit einer vielseitigen Mischung aus klanglichen und visuellen Einflüssen. Seit ihrer Debüt-EP Inside Out im Jahr 2019 haben Marfa Motel sich von einer stark vom Skate-Punk beeinflussten Rockband hin zu echtem Neuland entwickelt: Mit dem eigenständigen Give Me Fire von 2021 etablierten sie sich als die zeitgenössische Inkarnation der auf Mount Bling lebenden Rock’n’Roll-Götter, mit der Fähigkeit, dich in einer Sekunde ins Schwitzen zu bringen und dir in der nächsten tief in deine Seele zu starren. Ihr viszerales Songwriting wird von rohen, unzensierten Texten, fetten und warmen Rock’n’Roll-Riffs und energischem, geradlinigem Drumming angetrieben.

Die Band hat seit ihrer Gründung im Jahr 2019 zwei EPs und eine Stand-alone-Single veröffentlicht. Wild Life Strangers, inklusive der eigenständigen Singles Give Me Fire, Feel It, They Call Me The Devil und dem nun feierlich mit Video präsentierten How Much It Hurts, wurden von Markus Born, Dirk André und Jakob Morschewski in den AZF Studios aufgenommen, gemischt von Tobias Schirmann und gemastert von Howie Weinberg in Los Angeles. Das Artwork stammt von Kamil Wilde von Heart Taped Designs. Jedes der elektrisierenden Videos wurde von Mirko Witzki von Witzki Visions erstellt.

Die Band veröffentlicht an gleicher Stelle auch eine (manchmal urkomische) Track-By-Track-Serie, die tiefer auf die Geschichten und Hintergründe eingeht, die die Songs inspiriert haben.

Marfa Motel planen ein weiteres Musikvideo zum Track Down By The River für Anfang Januar 2023 – dranbleiben lohnt sich also!

Tracklist:

01 Down By The River

02 Feel It

03 Give Me Fire

04 How Much It Hurts

05 Riding High

06 Take Me Home

07 They Call Me The Devil

08 This Is America

09 What You Gonna Do

Marfa Motel sind:

Taylor Chess – Songwriter, Vocals, Gitarre, Bass

Simon Schneider – Drums

Nico Peifer – Bass

