Metal Church: zweite Single & Visualizer-Video veröffentlicht

Die US-Thrash-Metal-Veteranen Metal Church haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden 13. Studioalbum Congregation Of Annihilation veröffentlicht. Der neue Song Making Monsters zeigt das musikalische Können des neuen Sängers Marc Lopes, des Gründungsgitarristen Kurdt Vanderhoof, des Gitarristen Rick Van Zandt, des Bassisten Steve Unger und des Schlagzeugers Stet Howland im Jahr 2023. Der neue Song folgt auf das kürzlich veröffentlichte Pick A God And Prey, das innerhalb von drei Wochen über 100.000 Aufrufe verzeichnete und zeigt, dass die Band auch heute noch neue Fans für sich gewinnen kann. Making Monsters ist bei allen digitalen Anbietern erhältlich und ein statischer Visualizer zum neuen Song kann hier gesehen werden:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Über Making Monsters sagt Kurdt Vanderhoof:

„In der Tradition von Metal Church, den schweren und aggressiven Sound des Thrash Metal mit einer guten Dosis Melodie und Hooks zu kombinieren, ist Making Monsters ein Song, der zeigt, was wir seit über 30 Jahren gemacht haben. Es hat den Komfort der alten Schule Metal Church, während es zeigt, wie sich unser typischer Sound entwickelt hat. Die Band feuert auf allen Zylindern“.

Marc Lopes fügt hinzu:

„Ein düsteres, gruseliges, schweres, treibendes Stück, das textlich auf dem Buch Making Monsters: The Uncanny Power Of Dehumanization von David Livingstone Smith – eine wirklich erschreckende Lektüre. Es basiert auf tatsächlichen Untersuchungen aus dem wirklichen Leben. Die Entmenschlichung anderer, die sie in etwas so Schreckliches verwandelt, dass sie vernichtet werden müssen. Das ist tiefgründiges, philosophisches und psychologisches Zeug, nur ein weiterer Tag in meinem Gedankengang“.

Congregation Of Annihilation wird voraussichtlich am 26. Mai über Rat Pak Records (Amerika) und Reaper Entertainment (Europa) veröffentlicht. Das Album enthält neun komplett neue Tracks von Metal Church und baut auf dem kultigen Sound auf, den die Band vor über drei Jahrzehnten etabliert hat. Mit intelligenten Texten, donnernden Gitarrenriffs und Marcs aggressivem Gesang hebt Congregation Of Annihilation die klangliche Entwicklung der Band auf die nächste Stufe und wird Metal-Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann ziehen. Vom ersten Gitarrenriff des Album-Openers Another Judgement Day bis zum treibenden Outro des Albumabschlusses All That We Destroy ist klar, dass Metal Church zurück sind und besser denn je. Congregation Of Annihilation, Children Of The Lie und These Violent Thrills zeigen das klangvolle Songwriting, das die frühen Metal Church-Alben zu solchen Fanlieblingen machte. Das Album enthält außerdem zwei Bonustracks: My Favorite Sin und Laughter. Congregation O Annihilation wurde von Kurdt Vanderhoof produziert und kann ab sofort in verschiedenen Bundle-Konfigurationen in Europa vorbestellt werden: www.reapermusic.de

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: