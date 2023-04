Nothing More: kündigen vier Headline-Shows in Deutschland für Juni 2023 an

Im Rahmen ihrer Europa-Tour werden Nothing More aus San Antonio, Texas auch für ein paar Headliner-Shows nach Deutschland kommen. Am 09.06. spielen sie im Berliner SO36. Des Weiteren werden sie hierzulande auch noch in Leipzig, Hamburg und München Halt machen, sowie auf dem Download Festival und dem Nova Rock Festival in Österreich. Tickets für alle Deutschland Shows sind ab sofort überall erhältlich!

Im Oktober letzten Jahres haben Nothing More ihr viertes Album Spirits über Better Noise Music veröffentlicht. Es ist sowohl ein Mission Statement als auch ein Tagebucheintrag. Das Album dokumentiert eine turbulente Zeit durch ermutigende Kontextualisierung und beinhaltet die bisher wohl konzentrierteste, abenteuerlichste und intensivste Musik der Band.

Nothing More werden bei ihrer anstehenden Konzerten Exemplare ihrer Debüt-Graphic Novel Spirits Vol.1 (Z2 Comics) dabeihaben. Die Graphic Novel wurde von Dan Watters (King Diamond’s Abigail, Lucifer, Azrael) geschrieben und von Christian Rosado illustriert. In Anlehnung an die Themen ihres aktuellen Albums Spirits, folgt Spirts Vol. 1 dem Leben von vier Individuen von 1952 bis heute und untersucht, wie die unerwartete Manifestation ihrer Spirit Types ihr Schicksal für einen größeren Zweck verändert und formt. Die Spirit Types wurden aus den Ergebnissen des bandeigenen Meta Persönlichkeitstests Spirits Test gebildet, der zeitgleich mit dem Spirits Album veröffentlicht wurde. Ihre Graphic Novel kann HIER bestellt werden.

Nothing More Europe Tour Dates

6/08 Gdansk, PL – Mystic Festival

6/09 Berlin, DE – SO36

6/10 Nickelsdorf, AT – Nova Rock 2023

6/11 Hradec Kralove, CZ – Rock for People

6/13 Leipzig, DE – Hellraiser

6/14 Hamburg, DE – Uebel & Gefährlich

6/16 Clisson, FR – Hellfest 2023

6/17 Dessel, BE – Graspop Festival

6/19 London, UK – O2 Islington Academy

6/21 Wetzikon/Unter-wetzikon, CH – Heavy Load Festival Wetzikon 2023

6/22 München, DE / Backstage

6/24 Hockenheim, DE – Download Festival

6/25 Bologna, IT – Knotfest Italy 2023

6/29 Lisbon, PT – Evil Live Festival

6/30 Viveiro, ES – Resurrection Fest 2023

# with Crown The Empire & Thousand Below

