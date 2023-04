Frozen Land: veröffentlichen Albumdetails & Lyricvideo zu erster Single „King’s A Bitch“

Die Power-Metal-Szene könnte gut einen Einlauf gebrauchen – und dieses Album ist einer!

Nach fünf Jahren meldet sich die finnische Power Metal Macht Frozen Land mit einem brandneuen Longplayer zurück! Out Of The Dark erscheint am 16. Juni 2023 über Massacre Records, Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich.

Out Of The Dark liefert Power Metal der alten Schule, ein feuchter Traum für alle, die in den 90er-Jahren angefangen haben, Power Metal zu hören. Keine Filler, keine nicht-eingängigen Refrains, keine langweiligen Gitarrensolos garantiert. Doch überzeugt euch selbst, gestern haben Frozen Land mit einem Lyricvideo zum Album Opener, King’s A Bitch, eine erste Single aus ihrem kommenden Album veröffentlicht!

„Dieser Track feiert den Ruhm der späten Helloween der 80er-Jahre“, kommentiert die Band. „Textlich wurde der Song von Herrn Putin und allen anderen Tyrannen auf der Welt inspiriert, und wie diese Diktatoren am Ende nur egoistische Bestrebungen haben.“

Das neue Frozen Land Lyricvideo zu King’s A Bitch läuft ab sofort hier:

Out Of The Dark ist ein sieben Songs umfassendes Gesamtkunstwerk im traditionellen Power Metal-Sinne. Doch bei den letzten zwei Tracks scheint es spannend zu werden! Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Tuomas eine perverse Vorliebe für Eurodance der 90er-Jahre hat, was bereits durch das Cover von E-Types Angels Crying auf dem Debütalbum der Band durchschimmerte. Nun nehmen sie das Heft jedoch selbst in die Hand und mischen in eigenen Songs Eurodance mit Metal. Doch nehmen wir das lieber nicht zu ernst… denn Frozen Land tun das auch nicht!

Out Of The Dark wurde von Nino Laurenne und Juho Mäntynen in den Sonic Pump Studios gemixt, und von Svante Forsbäck in den Chartmakers Studios gemastert.

Out Of The Dark Tracklist:

1. King’s A Bitch

2. The Prophecy

3. Dying Of The Light

4. Don’t You Ever Leave Me

5. The Northern Star

6. White Lightning

7. Out Of The Dark

8. The Slayer

9. Señorita

Frozen Land sind:

Tony Meloni – Vocals

Tuomas Hirvonen – Gitarre, Backing Vocals, Vocals bei Song 8 & 9

Aleksi Salomaa – Bass

Antti Sorsa – Keyboard

Aki Kuokkanen – Drums

Frozen Land online:

https://www.facebook.com/Frozenlandband