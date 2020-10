Artist: Metal Church

Herkunft: USA

Album: Classic Live

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal

Spiellänge: 52:21 Minuten

Release: 16.10.2020

Label: Reaper Entertainment

Link: www.metalchurchofficial.com

Bandmitglieder:

Gesang – Mike Howe

Gitarre – Kurdt Vanderhoof

Schlagzeug – Stet Howland

Bass – Steve Unger

Gitarre – Rick Van Zandt

Tracklist:

01. Beyond The Black

02. Date With Poverty

03. Gods Of A Second

04. In Mourning

05. Watch The Children

06. Start The Fire

07. No Friend Of Mine

08. Badlands

09. The Human Factor

Am 16.10.2020 erscheint ein weiteres Livealbum der amerikanischen Heavy Metaller Metal Church. Classic Live wird als CD und in den Vinylvarianten Black, Mint (100 Stück), Crystal Clear (100 Stück) und Transparent Red (100 Stück) verfügbar sein.

Metal Church haben sich seit 1980 einige Male aufgelöst und immer wieder neu zusammengefunden. Wenn ich richtig gezählt habe, dann geschah dies bisher fünf Mal und dies auch mit unterschiedlichen Besetzungen. Einmal sogar unter einem anderen Bandnamen (Shrapnel von 1981 bis 1983).

So neu ist das hier vorliegende Classic Live Album allerdings nicht, denn die Aufnahmen stammen von der 2016er Tour der Band. Sänger Mike Howe war 2015 zur Band zurückgekehrt, und man hatte gerade das Album XI aufgenommen, das sogar Chartplatzierungen rund um den Globus schaffte.

Das anstehende Release von Classic Live stellt nur eine Neuerscheinung für Europa dar, denn in einigen Ländern außerhalb Europas ist es bereits nach der Produktion 2017 erschienen.

Was die Band dazu bewog, diese Livescheibe zunächst ausschließlich in anderen Teilen der Welt zu veröffentlichen und erst drei Jahre später hier in Europa, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht ist es einfach die Idee, mit vorhandenem Material noch einmal Geld zu machen. Das wäre dann quasi der Human Factor (so der letzte Song) auf der Scheibe. Oder aber die europäischen Länder waren bisher Badlands (so der Titel des vorletzten Songs) für die Band. Sei es drum, das Livealbum liegt also ab dem 16.10.2020 in Europa vor, und der geneigte Hörer kann selbst entscheiden, ob er zugreift oder nicht. Vielleicht steht es ja schon bei einigen Fans zu Hause, denn in Zeiten des Internets ist es kein Problem, sich Alben aus Übersee zu bestellen.

Das Livealbum Classic Live enthält entsprechend seinem Titel neun klassische Metal Church Songs, die 2016 auf der Tour aufgenommen wurden. Produziert wurde es von Metal Church Urgestein und Gitarrist Kurdt Vanderhoof.

Die Live-Performance und die Aufnahmequalität sind recht gut, jedoch nicht außergewöhnlich. Es sind dann, um dem Titel gerecht zu werden, wirklich nur Klassiker der Band auf der Scheibe. Titel vom kurz zuvor veröffentlichten Album XI fehlen. Von den neun Songs sind sechs aus der ersten Ära von Mike Howe als Sänger der Band. Drei Songs stammen aus der Zeit, in der David Wayne (RIP 2005) Sänger von Metal Church war.

Geboten wird natürlich klassischer Heavy Metal mit Power und Thrash Metal Anteilen. An den Gitarren glänzen Kurdt Vanderhoof und Rick van Zandt. Den Gesang von Mike Howe muss man echt mögen. Gerade in den Höhen fällt es mir persönlich etwas schwer. Das ist natürlich Geschmacksache.