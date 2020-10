AC/DC: erste Hörprobe der neuen Single „Shot In The Dark“ online

Lange Zeit herrschte Grabesstille im Lager der australischen Riff-Götter von AC/DC, doch seit ein paar Tagen überschlagen sich die Ereignisse. In letzter Zeit gab es vermehrt Anzeichen dafür, dass AC/DC ihr neues Album schon bald veröffentlichen werden und seit gestern ist klar, das Album kommt und soll Power Up heißen. Voraussichtlich soll es am 7. Dezember 2020 erscheinen. Zu der ersten Single Shot In The Dark wurde nun heute eine erste Hörprobe in Form eines 30 Sekunden-Teasers veröffentlicht.

Seit gestern ist auch das aktuelle AC/DC Line-Up bekannt, welches aus Brian Johnson (Vocals), Angus Young (Guitars), Stevie Young (Guitars), Cliff Williams (Bass) und Phil Rudd (Drums) besteht.