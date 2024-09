AC/DC: die letzte Veröffentlichungswelle der Album-Klassiker erscheint am 27.09.2024

Um das 50-jährige Thronjubiläum der Rock`n`Roll-Könige von AC/DC angemessen zu feiern, veröffentlichen Columbia Records/Legacy Recordings den Backkatalog der Band in wahrlich royaler Ausstattung: als goldene, limitierte Vinyl-Edition. Jeder LP dieser Sonderedition liegt ein Druck (30cm*30 cm) mit brandneuem AC/DC-Jubiläums-Artwork bei.

In den USA gab die RIAA (Verband der amerikanischen Musikindustrie) bekannt, dass für AC/DC in den USA inzwischen mehr als 90 Millionen verkaufter Alben zu Buche stehen. Ein weiterer Meilenstein wurde in Großbritannien erreicht, wo die Anzahl der AC/DC-Streams die Milliardengrenze überschritten hat.

In der letzten Veröffentlichungswelle der Limited Gold Edition werden diese sechs Alben erscheinen:

Flick Of The Switch

Mit diesem in Eigenproduktion entstandenen Album kehrte die Band zum ungeschliffenen Sound der früheren LPs zurück. Auch 40 Jahre nach VÖ gehören Tracks wie Bedlam In Belgium und Nervous Shakedown zu den Fan-Favoriten.

Fly On The Wall

Die LP kam 1985 auf den Markt und war der erste Longplayer, der ausschließlich von Angus und Malcolm Young produziert wurde. Legendär ist das Video, das zu Fly On The Wall veröffentlicht wurde. Hier performt die Band in einem Club voller zwielichtiger Gestalten fünf Tracks des Albums und die namensgebende Fliege taucht als cooler Cartoon-Charakter immer wieder in animierten Sequenzen auf.

Blow Up Your Video

Das Album wurde in London und Südfrankreich aufgenommen und erschien 1988. Anspieltipps: die UK-Hitsingle Heatseeker und That’s The Way I Wanna Rock ‘n’ Roll.

Black Ice

Auf Black Ice aus dem Jahr 2008 arbeitete die Band erstmals mit dem Produzenten Brendan O’Brien zusammen – ein erfolgreiches Teamwork, das auf Rock Or Bust (2014) und Power Up (2020) fortgesetzt wurde. Black Ice avancierte zum ersten Nummer-Eins-Album der Band in UK nach Back In Black. Auch in den USA eroberte die LP die Chartspitze, was der Band dort zum letzten Mal mit ‘For Those About To Rock’ gelungen war.

Live At River Plate

Am 04.12.2009 spielten AC/DC im Rahmen der Black Ice Tour die zweite von drei ausverkauften Shows im legendären River Plate Stadium in Buenos Aires. Der Auftritt fand vor 60000 Zuschauern statt und wurde für das Album Live At River Plate und für einen Konzertfilm (Regie: David Mallet) mitgeschnitten.

Power Up

Im November 2020, sechs Jahre nach der letzten Albumveröffentlichung, kam der aktuelle Longplayer Power Up auf den Markt. Die LP eroberte in 21 Ländern die Pole Position der Charts und die Album-Tour zog mehr als eine Million Zuschauer in ihren Bann.

50 limited Edition Gold Colored Vinyl

Veröffentlichungsdatum: 27.09.2024

Vorbestellen kann man das Material unter: https://acdc.lnk.to/50vinyl