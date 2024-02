Richie Kotzen: der Gitarren-Virtuose geht auf Solo-Tour im Sommer 2024

Der amerikanische Gitarrist und Sänger Richie Kotzen hat fünf Headline-Shows in Deutschland für diesen Sommer bekannt gegeben. Das ehemalige Poison– und Mr. Big-Mitglied und aktueller The Winery Dogs-Gitarrist wird im Juni bei Konzerten in Aschaffenburg, Osnabrück, Saarbrücken, Jena und München Songs aus seiner beeindruckenden über 30 Jahre andauernden Karriere spielen. Bereits angekündigt sind drei weitere Konzerte als Special Guest für Extreme in Frankfurt, Oberhausen und Hamburg.

04.06.2024 Frankfurt – Batschkapp – Extreme Support

05.06.2024 Aschaffenburg – Colos-Saal

06.06.2024 Osnabrück – Rosenhof

12.06.2024 Oberhausen – Turbinenhalle – Extreme Support

24.06.2024 Saarbrücken – Garage

25.06.2024 Hamburg – Große Freiheit 36 – Extreme Support

26.06.2024 Jena – F-Haus

28.06.2024 München – Backstage Halle