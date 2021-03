Adrian Smith und Richie Kotzen: 3. Single „Running“ vom kommenden Album „Smith/Kotzen“

Running ist die dritte Single-Auskopplung vom sehnlichst erwarteten Debütalbum Smith/Kotzen von Adrian Smith und Richie Kotzen. Der Track wird am 10. März weltweit über BMG released.

Adrian sagt über den Song: “Es ist eine sehr coole Art von treibendem Song, einer der härteren auf dem Album, und wir sind aufgeregt, ihn vor dem Album zu veröffentlichen. Wir beide waren von den bisherigen Reaktionen auf unsere Musik total begeistert und freuen uns sehr, uns so bald wir können wieder zu treffen, um noch mehr Songs gemeinsam zu schreiben.”

Richie fügt hinzu: “Running war der erste Song, an dem Adrian und ich gearbeitet haben. Adrian kam mit diesem heavy Strophen-Riff, das sofort in mir das heraufbeschwor, was nun als Refrain in dieser Komposition lebt. Running ist definitiv einer meiner Top-3-Favoriten auf dem Smith/Kotzen-Album und ich freue mich sehr darauf, ihn live zu spielen.” Während das Paar gemeinsam schreibt, produziert und sich Gitarren und Vocals teilt, spielt Richie auf dem Track auch Bass und Schlagzeug.

Nachdem die zwei vorherigen Singles Taking My Chances und Scars von Fans und Medien bereits gleichermaßen enthusiastisch aufgenommen worden waren, ist Running die perfekte finale Wahl vor dem Release des gleichnamigen Albums am 26. März, um die mitreißende Bandbreite des Talents und die musikalische Diversität innerhalb dieser einzigartigen Konstellation zweier der meist respektierten Künstler in der Rockmusik hervorzuheben.

Das Album wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– Digipack-CD

– Schwarze 12”-Vinyl mit geprägtem Sleeve

– Digital (Streaming und Download)

– Limited-Edition-Coloured-12” als Vinyl mit rot-schwarzem Rauch-Effekt

Quelle: BMG via CMM GMBH