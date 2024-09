The Swedish Fornicator: neue Tracks markieren eine mutige Wiedergeburt der ikonischen Black-Metal-Band

Nach Jahren der Stille ist The Swedish Fornicator mit neuer Energie zurück. Ursprünglich 1997 gegründet, war die Band für ihren rohen, kompromisslosen Sound bekannt und hat sich einer dramatischen Verwandlung unterzogen. Während der globalen Pandemie ist sie als Ein-Mann-Projekt wieder auferstanden. Diese Wiedergeburt hat bereits eine Reihe kraftvoller neuer Tracks hervorgebracht, mit weiteren Veröffentlichungen in Sicht.

Am 14.02.2024, einem Tag, der für Liebe und Romantik steht, veröffentlichte The Swedish Fornicator „Postmortem“ – ein unheimlich brutaler Track, der die offizielle Rückkehr der Band markierte. Am Valentinstag veröffentlicht, zeigt dieses Lied den kompromisslosen Stil der Band, der unaufhaltsame Aggression mit düster poetischen Texten über Selbstmord verbindet.

Die Entwicklung der Band setzte sich mit der Veröffentlichung eines Covers des 1969er Klassikers Ett Recept des schwedischen Folk-Künstlers Bengt Sändh fort. Der Track wurde an Mittsommer veröffentlicht und enthält Eleni Nota, bekannt durch ihre Arbeit mit Ankor und Nervosa, die sich Anfang des Jahres dem Aufnahmeteam von The Swedish Fornicator angeschlossen hat. Das Cover beweist die Fähigkeit der Band, traditionelle Einflüsse mit der Wildheit des Black Metal zu verschmelzen und so etwas Einzigartiges und Unvergessliches zu schaffen.

Mit Blick in die Zukunft wird The Swedish Fornicator am 07.11.2024 ihren nächsten Track veröffentlichen. Dieser kommende Song wird Becky Baldwin von Mercyful Fate am Bass enthalten und den Fans ein noch intensiveres und dynamischeres Erlebnis bieten. Mit dieser Zusammenarbeit setzt die Band ihre Grenzerweiterung fort, indem sie das Brutale mit dem Melodischen, das Alte mit dem Neuen verbindet.

Die Rückkehr von The Swedish Fornicator signalisiert eine neue Ära für die Band, die ihren Wurzeln treu bleibt und gleichzeitig furchtlos neue kreative Territorien erkundet. Fans der Band und des Black Metal-Genres können in den kommenden Monaten mit weiteren bahnbrechenden Veröffentlichungen rechnen.