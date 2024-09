Nachtlicht: veröffentlichen ihre Debüt-Single „Nachtlicht“

Nachtlicht überrascht in den ersten Sekunden positiv mit einem interessanten Mix aus Elementen wie Gothic Metal, dichtem Industrial und extrem fesselnden Klängen. Die Single der deutschen Gothic-Band bringt ihren gleichnamigen Song Nachtlicht heraus, begleitet von drei Bonustracks, als rein digitale Single. Der Song verwebt die Grundidee des Bandnamens in eine pseudo-narrative Geschichte über eine Person, die sich in Hoffnungslosigkeit verliert, aber Trost in der Musik findet, die als Flucht aus der Realität dient. Ein Nachtlicht soll durch die umgebende Dunkelheit führen, den Weg zu sich selbst weisen und die Menschen in seinen Strahlen schützen.

Die deutschen Texte, durchzogen von Metaphern, drücken das Gefühl aus, sozial vernachlässigt und ausgestoßen zu sein. Der metaphorische Protagonist, ein Kristallquarz, erlebt eine Reise durch nächtliche Melancholie, die Wunden, Schnitte und manchmal sogar Hoffnung nährt. Doch letztlich erkennt er nicht, dass er in einen Morast gelockt wurde und versinkt ohne jegliche Aussicht auf Rettung.

Die Band will nicht behaupten, dieser Ort des Trostes zu sein oder Menschen in die Irre zu führen. Vielmehr versucht der Song, der Chronist und die Stimme dessen zu sein, was in der tief empfundenen Dunkelheit geschieht, die so viele Seelen verschlingt. Eine Darstellung der düsteren Stunden.

Da alle Mitglieder von Nachtlicht Erfahrungen mit Depressionen und psychischen Erkrankungen gemacht haben, sind die Texte und die dazu gespielte Musik das Produkt ihrer Gefühle und ihrer Sicht auf die Welt.