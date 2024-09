Groza: veröffentlichen neue Single „Deluge“ vom kommenden Album

Die deutschen Black Metaller Groza haben einen weiteren Song aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Nadir veröffentlicht. Der Track heißt Deluge und kann auf allen relevanten Plattformen gestreamt werden.

Seht euch das Video zu Deluge hier an:

Nadir wird am 20. September über AOP Records veröffentlicht!

Die Trackliste findet ihr schon jetzt im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Groza („Sturm“, „Terror“) ist eine Black Metal Band aus Bayern, Deutschland. Ihr Sound ist getrieben von Emotionen, Wut und Traurigkeit und verbindet brennende Melodien, wütende Blastbeats und melancholisch angehauchte cleane Gitarrenpassagen zu einer melodischen, dynamischen Mischung.

Gegründet als Ein-Mann-Projekt von Sänger / Multi-Instrumentalist P.G. im Jahr 2016, wuchs die Band in den folgenden zwei Jahren allmählich zu einer vollständigen Band heran, was in der Selbstveröffentlichung ihres ersten Werks Unified In Void (2018) gipfelte. Grozas Debütalbum erregte nahezu auf Anhieb Aufmerksamkeit und Interesse, was kurz darauf zum Signing bei AOP Records führte. Nach drei Jahren des Schreibens und intensiver Live-Aktivität folgte die Veröffentlichung des zweiten Full-Length-Albums The Redemptive End (2021), das von Kritikern und Fans gleichermaßen begeistert aufgenommen wurde und folglich auf Platz 78 der deutschen Albumcharts einstieg.

Zwischen den Veröffentlichungen hat die Band ihr Handwerk auf verschiedenen Clubshows, Festivals und kompletten Tourneen in ganz Europa ausgiebig live präsentiert. Bis heute haben Groza über 120 Shows in mehr als 20 Ländern gespielt. Auch im Herbst 2024 wird die Band wieder durch Europa touren, um das neue Album zu präsentieren.

Scherben Tour 2024

w/ Ellende und Servant

02/10/2024 Backstage München DE

03/10/2024 Turock Essen DE

04/10/2024 Kronensaal Hamburg DE

05/10/2024 Badehaus Berlin DE

06/10/2024 Stengade Copenhagen DK

07/10/2024 Willemeen Arnhem NL

08/10/2024 The Black Lab Wasquehal FR

09/10/2024 Glazart Paris FR

10/10/2024 Musigburg Aarburg CH

11/10/2024 Arcanum Fest Bologna IT

12/10/2024 Vienna Metal Meeting Vienna AT

13/10/2024 Orto Bar Ljubljana SI

14/10/2024 Mocvara Zagreb HR

15/10/2024 Zappa Baza Belgrade SR

16/10/2024 A38 Budapest HU

17/10/2024 Barrak Ostrava CZ

18/10/2024 Blauer Salon Dresden DE

19/10/2024 2Progi Poznan PL

20/10/2024 Kamienna12 Krakow PL

Tickets: https://linktr.ee/scherbentour2024

