Wolfheart: enthüllen offizielles ‚The Gale‘-Musikvideo

Nachdem kürzlich der letzte Vorhang ihrer Finnland-Tour fiel, präsentiert die Melodic-Death-Metal-Macht Wolfheart stolz ein weiteres Video zu ihrem mit reichlich Lob bedachten neuen Album Draconian Darkness, das am 6. September 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erschienen ist.

The Gale ist jedoch alles andere als ein gemächlicher Abschlusstrack der Scheibe, bietet er doch reichlich aggressive Elemente. Die Akustikgitarrenklänge zu Beginn des Songs trügen gehörig, denn schon kurz darauf verwandelt er sich in einen walzenden, dennoch herrlich melodischen Track. Vorübergehend von Klargesang unterbrochen, der Fans im Auge des Sturms kurzzeitig Zeit zum Durchatmen lässt, setzt er seinen Weg unaufhaltsam fort, ehe er die Zuhörerschaft abschließend in Melancholie schwelgend zurücklässt. Wolfheart-typisches Klavierspiel unterstreicht diese, ehe Draconian Darkness sich anschickt, einmal mehr über die Welt hereinzubrechen.

Gitarrist/Sänger Tuomas Saukkonen schwärmt: „Der schönste und majestätischste Song des Albums verdient einfach ein Musikvideo, das wir am beeindruckendsten Ort gedreht haben, den wir in unserer bisherigen Laufbahn betreten haben – in der atemberaubenden Landschaft Islands!“

Das offizielle The Gale-Musikvideo läutet obendrein den Beginn des nächsten Wolfheart-Livekapitels ein, denn vom 31. Oktober bis zum 30. November wird die Truppe gemeinsam mit Dark Tranquillity, Moonspell und Hiraes für 26 Shows durch Europa reisen. In diesem Rahmen wird sie einerseits Tracks ihres neuesten Werks, aber natürlich auch ausgewählte Fanfavoriten auf die Bühnen des Kontinents bringen.

Die Tickets sind heißbegehrt, weshalb ihr euch ranhaltet solltet, wenn ihr euch eure persönliche Ladung Winter-Metal abholen möchtet; alle Termine sowie weitere Infos findet ihr unten!

Wolfheart live:

Endtime Signals – Europatour 2024

w/ Dark Tranquillity, Moonspell, Hiraes

31.10.2024 DE Berlin – Astra

01.11.2024 CZ Prag – MeetFactory *Ausverkauft*

02.11.2024 DE Leipzig – Hellraiser *Ausverkauft*

03.11.2024 DE Köln – Live Music Hall *Ausverkauft*

05.11.2024 UK London – O2 Academy Islington

06.11.2024 NL Eindhoven – Effenaar *Resttickets*

07.11.2024 DE München – Backstage

08.11.2024 CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

09.11.2024 BE Kortrijk – Hell’s Balls Belgium

10.11.2024 FR Paris – Bataclan *Hochverlegt*

11.11.2024 FR Toulouse – Le Bikini

13.11.2024 ES Barcelona – Salamandra

14.11.2024 ES Pamplona – Sala Totem

15.11.2024 ES Madrid – Shôko *Resttickets*

16.11.2024 ES Santander – Escenario

18.11.2024 FR Villeurbanne – La Rayonne

19.11.2024 DE Lindau – Club Vaudeville

20.11.2024 HU Budapest – Barba Negra

21.11.2024 AT Wien – Arena *Resttickets*

22.11.2024 DE Karlsruhe – Substage *Ausverkauft*

23.11.2024 DE Weissenhäusser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise *Ausverkauft*

24.11.2024 DK Kopenhagen – Pumpehuset

26.11.2024 NO Oslo – Vulkan Arena

28.11.2024 SE Stockholm – Fryshuset Klubben

29.11.2024 SE Örebro – Club 700

30.11.2024 SE Göteborg – Filmstudion *Hohe Nachfrage*

Infos & Tickets: https://linktr.ee/endtimesignalstour

10. – 12.07.2025 FI Kotka – Dark River Festival *Neu*

Draconian Darkness entstand gemeinsam mit Langzeitpartner Saku Moilanen (Produktion, Mix und Mastering) in den Deep Noise Studios. Das dazugehörige Artwork stammt aus dem Hause VisionBlack (Nikos Stavridakis).

Über Wolfheart

Wolfheart, ins Leben gerufen von Tuomas Saukkonen, repräsentieren eine einzigartige Kombination aus der finsteren Stimmung und der Intensität des nordeuropäischen Metal. Ihre Musik zeichnet sich durch rohe Kraft und poetische Tiefe aus, was ihnen Anerkennung in der weltweiten Metal-Gemeinschaft verschaffte. Sie lassen sich von der rauen Natur Finnlands inspirieren und spinnen in ihren Alben komplexe Erzählungen, die Natur und menschliche Gefühle verbinden. Mit jeder Veröffentlichung erweitern Wolfheart ihren musikalischen Horizont und verstärken die Ausdruckskraft ihrer Kunst.

Wolfheart sind:

Tuomas Saukkonen – Gesang, Gitarre

Vageliss Karis – Gitarre, Gesang

Lauri Silvonen – Bass, Gesang

Joonas Kauppinen – Schlagzeug

Mehr zu Wolfheart:

wolfheartmetal.com | Facebook | Instagram