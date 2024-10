Juan Gómez-Jurado – Die Rache – Sie Haben Nichts Zu Verlieren

Fazit

Juan Gómez-Jurado, einer der erfolgreichsten spanischen Thrillerautoren, ist für spannende und gut durchdachte Geschichten bekannt, wie in seiner Serie Die Rote Königin. In seinem neuen Werk Die Rache – Sie Haben Nichts Zu Verlieren beginnt die Handlung vielversprechend, insbesondere durch den interessanten Charakter der Aura. Doch je weiter die Geschichte voranschreitet, desto flacher wirken die Figuren und weniger greifbar die Emotionen, was es schwer macht, sich mit den Protagonistinnen vollständig zu identifizieren.



Obwohl die Schicksale der drei Frauen bewegend sind, fehlt es der Erzählung oft an Tiefe und Dynamik. Das Buch hat seine packenden Momente, jedoch bleibt die Geschichte insgesamt etwas unglaubwürdig, und die Charaktere erscheinen nicht immer überzeugend. Trotz dieser Schwächen bleibt es ein solider Thriller, der seine spannenden Seiten hat und sicherlich einigen Leser*innen gefallen wird, auch wenn er nicht jeder Geschmack treffen dürfte.