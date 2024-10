Der Rote Milan: erste Single von der neuen EP „Schlund“ veröffentlicht

Mit der neuesten EP Schlund, die am 29.11.2024 erscheint, bohrt Der Rote Milan seine Krallen erneut in den Nacken seiner Opfer. Die erste Auskopplung Der Keiler wurde am Freitag auf YouTube und Bandcamp Music | Der Rote Milan (bandcamp.com) veröffentlicht.

Seht euch das Video zu Der Keiler hier an:

Der Rote Milan rüstet sich für einen neuen Flügelschlag. Schlund hüllt die Welt in dunkle Schatten und macht deutlich, dass nach den Vorgängern Aus der Asche (2016), Moritat (2019) und Sinis (2020) der Rausch der Dunkelheit und Melancholie noch lange nicht vorbei ist.

Seit dem letzten Album hat das Gefieder weiter an Weite gewonnen, und Schlund entfacht unzählige brutale und atmosphärische Feuer. Das wird nicht nur beim epischen Der Herr der Schaben am Ende der Platte deutlich. Im Intro Passion gehen alle Lichter aus, bevor Erloschen einen kalten Sonnenstrahl in die Dunkelheit wirft. Mit Der Keiler geht es schmutzig weiter und wälzt sich durch das Labyrinth der Schatten. Die unzähligen musikalischen Überraschungen in Gesang, Schlagzeug und Gitarren machen nach gut 22 Minuten im Abgrund Lust auf mehr. Und es gibt Hoffnung: Die Band hat angekündigt, dass bald ein Nachfolger zu Schlund erscheinen wird.

Schlund wurde 2023 und 2024 in der Klangschmiede Studio E aufgenommen, gemischt und gemastert und wird am 29. November 2024 als 10″ Vinyl, Tape und CD von Unholy Conspiracy Deathwor veröffentlicht.

Der Rote Milan online:

https://derrotemilan.bandcamp.com/