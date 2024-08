Wolfheart: entfesseln Musikvideo zu brutaler neuer ‚Trial By Fire‘-Single

In weniger als einem Monat, am 6. September 2024, werden die finnischen Winter-Metaller Wolfheart ihr mittlerweile siebtes Studioalbum, das den Titel Draconian Darkness trägt, via Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlichen. Mit Trial By Fire präsentiert das Quartett heute eine leidenschaftliche neue Single daraus, die die bandtypischen Elemente einmal mehr nicht missen lässt. Das Stück setzt die Hörerschaft mit seiner gewaltigen anfänglichen Riff- und Doublebass-Passage direkt einer wahren Feuersbrunst aus und fesselt mit unwiderstehlichem Groove. Packende Blastbeats bringen die Fans an ihre Grenzen, ehe der Track endlich seinen Griff lockert und Wolfhearts Feuerprobe bestanden ist.

Bandkopf Tuomas Saukkonen (Gesang, Gitarre) betont: „Trial By Fire ist nicht nur der heftigste Song der Platte, sondern gar der gesamten Wolfheart-Historie. Um diesen Gipfel der Wuchtigkeit zu würdigen, mussten wir ihn einfach als Single auskoppeln.“

Ab dem Tag der Veröffentlichung wird die Band ausgedehnt um die Welt touren, um das neun Songs umfassende Werk, mit dem Wolfheart sich in ungeahnte Sphären der Brutalität begeben, ohne jedoch ihre melancholischen Wurzeln samt eindringlicher Melodien außer Acht zu lassen, auch live vorzustellen.

Draconian Darkness entstand gemeinsam mit Langzeitpartner Saku Moilanen (Produktion, Mix und Mastering) in den Deep Noise Studios. Das dazugehörige Artwork stammt aus dem Hause VisionBlacks (Nikos Stavridakis).

Wolfheart live:

09.08.2024 FI Helsinki – Hellsinki Metal Festival

30./31.08.2024 DE Tennenbronn – Metalacker

Draconian Darkness Over Finland 2024

+ Supports

06.09.2024 FI Kuopio – Sawohouse Underground

07.09.2024 FI Pori – MonoMassive

13.09.2024 FI Tampere – Olympia-kortteli

14.09.2024 FI Turku – Utopia-klubi

20.09.2024 FI Lahti – Finlandia-klubi

21.09.2024 FI Oulu – Kantakrouvi

27.09.2024 FI Helsinki – Korjaamo

28.09.2024 FI Jyväskylä – Lutakko

11.10.2024 FI Vaasa – Kulttuuritalo Fanny

12.10.2024 FI Mikkeli – Kulttuuritalo Tempo

Endtime Signals – Europatour 2024

w/ Dark Tranquillity, Moonspell, Hiraes

Präsentiert von Metal Hammer, musix, metal.de, powermetal.de, eventim & Decibel Touring

31.10.2024 DE Berlin – Astra

01.11.2024 CZ Prag – MeetFactory

02.11.2024 DE Leipzig – Hellraiser

03.11.2024 DE Köln – Live Music Hall

05.11.2024 UK London – O2 Academy Islington

06.11.2024 NL Eindhoven – Effenaar

07.11.2024 DE München – Backstage

08.11.2024 CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

09.11.2024 BE Kortrijk – Hell’s Balls Belgium

10.11.2024 FR Paris – La Machine du Moulin Rouge *Ausverkauft*

11.11.2024 FR Toulouse – Le Bikini

13.11.2024 ES Barcelona – Salamandra

14.11.2024 ES Pamplona – Sala Totem

15.11.2024 ES Madrid – Shôko

16.11.2024 ES Santander – Escenario

18.11.2024 FR Villeurbanne – La Rayonne

19.11.2024 DE Lindau – Club Vaudeville

20.11.2024 HU Budapest – Barba Negra

21.11.2024 AT Wien – Arena

22.11.2024 DE Karlsruhe – Substage

23.11.2024 DE Weissenhäusser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

24.11.2024 DK Kopenhagen – Pumpehuset

26.11.2024 NO Oslo – Vulkan Arena

28.11.2024 SE Stockholm – Fryshuset Klubben

29.11.2024 SE Örebro – Club 700

30.11.2024 SE Göteborg – Filmstudion

Infos & Tickets: https://www.wolfheartmetal.com/

Über Wolfheart

Wolfheart, ins Leben gerufen von Tuomas Saukkonen, repräsentieren eine einzigartige Kombination aus der finsteren Stimmung und der Intensität des nordeuropäischen Metal. Ihre Musik zeichnet sich durch rohe Kraft und poetische Tiefe aus, was ihnen Anerkennung in der weltweiten Metal-Gemeinschaft verschaffte. Sie lassen sich von der rauen Natur Finnlands inspirieren und spinnen in ihren Alben komplexe Erzählungen, die Natur und menschliche Gefühle verbinden. Mit jeder Veröffentlichung erweitern Wolfheart ihren musikalischen Horizont und verstärken die Ausdruckskraft ihrer Kunst.

Wolfheart sind:

Tuomas Saukkonen – Gesang, Gitarre

Vageliss Karis – Gitarre, Gesang

Lauri Silvonen – Bass, Gesang

Joonas Kauppinen – Schlagzeug

Mehr zu Wolfheart:

wolfheartmetal.com | Facebook | Instagram