Presented by TFM.rocks: Crypta am 14.08.2024 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Band: Crypta

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 14.08.2024

Kosten: 22,50 € VVK

Genre: Death Metal

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://mjctrier.de/event/crypta/

Die All Female Death Metal Band Crypta aus Brasilien kommt nach zwei Jahren erneut in den Mergner Hof nach Trier und wird diesen sicherlich wieder in Schutt und Asche legen. Crypta sind aus einem Split hervorgegangen, denn mit Frontfrau Sängerin/Bassistin Fernanda Lira und Schlagzeugerin Luana Dametto stehen zwei Ex-Member der brasilianischen Thrasher Nervosa auf der Bühne. Zum Bruch mit Nervosa (deren Co-Founder Fernanda war) kam es 2019 und Crypta formierten sich. Zunächst noch mit Sonia Anubis (ex-Burning Witches, Cobra Spell) an der Gitarre. Die ist nach dem Debütalbum Echoes Of The Soul allerdings mittlerweile wieder Geschichte. Das neue Album Shades Of Sorrow, welches nun auf der Sommer Tour 2024 promoted wird, wurde bereits mit den beiden Gitarristinnen Jéssica Falchi und Tainá Bergamaschi eingespielt. Der Mergener Hof und Time For Metal freuen sich, Crypta auf der Shades Of Sorrow Tour 2024 erneut in Trier begrüßen zu dürfen.

