Marilyn Manson: enthüllt neue Single „As Sick As The Secrets Within“

Die ikonische Rocklegende Marilyn Manson kündigt ihre mit Spannung erwartete Rückkehr mit der neuen Single As Sick As The Secrets Within an – jetzt zum Streamen verfügbar. Kürzlich bei Nuclear Blast Records unterschrieben, Manson erscheint mit seiner ersten neuen Musik seit vier Jahren – ein intensiver, hymnischer Song, aufgenommen und co-produziert mit seinem Kollaborateur Tyler Bates.

As Sick As The Secrets Within wird begleitet von einem Musikvideo unter der Regie von Bill Yukich.

Streame As Sick As The Secrets Within: https://mm.bfan.link/as-sick-as-the-secrets-within

Manson startete letzten Freitag in Hershey, PA eine Tour mit Five Finger Death Punch und wird während der Tour im August/September einige Headliner-Shows spielen.

Marilyn Manson Tourdaten:

Nordamerika:

Aug 2 – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

Aug 3 – Silver Spring, MD – The Fillmore*

Aug 5 – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

Aug 7 – Clarkston, MI – Pine Knob Music Theatre

Aug 8 – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

Aug 10 – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amp

Aug 11 – Madison, WI – The Sylvee*

Aug 13 – Rogers, AR – Walmart Amp

Aug 14 – Nashville, TN – Bridgestone Arena

Aug 16 – Noblesville, IN – Ruoff Music Center

Aug 17 – Chicago, IL – Byline Bank Aragon*

Aug 19 – Des Moines, IA – Wells Fargo Arena

Aug 21 – Omaha, NE – Chi Health Center

Aug 22 – Denver, CO – Ball Arena

Aug 24 – Calgary, AB – Grey Eagle Event Centre*

Aug 27 – Vancouver, BC – Rogers Arena

Aug 28 – Tacoma, WA – Temple Theatre*

Aug 29 – Spokane, WA – BECU Live At Northern Quest

Aug 31 – Portland, OR – RV Inn Style Resorts Amp

Sep 1 – Reno, NV – Grand Sierra Resort And Casino*

Sep 3 – Mountain View, CA – Shoreline Amp

Sep 4 – Chula Vista, CA – North Island Credit Union Amp

Sep 6 – Anaheim, CA – Honda Center

Sep 8 – Las Vegas, NV – MGM Grand Garden

Sep 10 – Phoenix, AZ – Talking Stick Resorts Amp

Sep 11 – Albuquerque, NM – Isleta Amp

Sep 13 – Durant, OK – Choctaw Grand Theater

Sep 15 – Atlanta, GA – Lakewood Amp

Sep 16 – Biloxi, MS – Mississippi Coast Coliseum

Sep 18 – Austin, TX – Germania Insurance Amp

Sep 19 – Houston, TX – Cynthia Woods Mitchell Pavilion

Europa:

Feb 10 – Zurich, CH – Halle 622*

Feb 11 – Milan, IT – Alcatraz*

Feb 13 – Munich, DE – Zenith*

Feb 14 – Brno, ZC – Hala Vodova*

Feb 16 – Berlin, DE – Columbiahalle*

Feb 17 – Copenhagen, DK – KB Hall*

Feb 19 – Amsterdam, NL – AFAS Live*

Feb 21 – London, UK – Hammersmith Apollo*

Feb 22 – Newcastle, UK – O2 City Hall*

Feb 23 – Wolverhampton, UK – Civic Hall*

* Headline Shows